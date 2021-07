Dopo le semifinali di Wimbledon 2021 la situazione della classifica Race ATP premierebbe Matteo Berrettini nella strada verso Torino: l’azzurro al momento è terzo a quota 3505 e dunque rientrerebbe tra i migliori otto che andranno a giocarsi l’ultimo atto stagionale, ovvero le ATP Finals. Berrettini resterebbe terzo anche in caso di successo in finale, ma con 4305 punti.

Ai margini della lista dei qualificati c’è Jannik Sinner, attualmente undicesimo a quota 1520, a 670 punti dal polacco Hubert Hurkacz, ottavo. Tra i primi 31 però ci sono anche altri tre azzurri: Lorenzo Sonego è 16° a 1220, Fabio Fognini è 28° con 915, infine Lorenzo Musetti si piazza 31° con 811.

Va detto però che tanti punti devono ancora essere assegnati nel corso della stagione, dato che ad esempio, come accaduto nella seconda settimana di Wimbledon, anche agli US Open i qualificati ai quarti riceveranno 360 punti, ma passando in semifinale ne prenderebbero 720, poi 1200 in finale (come accaduto a Berrettini a Wimbledon) e 2000 per la vittoria del torneo.

CLASSIFICA RACE ATP AL 9 LUGLIO 2021

1 Novak Djoković 34.1 SRB1 5890

2 Stefanos Tsitsipas 22.8 GRE1 4570

3 Matteo Berrettini 25.2 ITA1 3505

4 Andrey Rublev 23.6 RUS2 3250

5 Alexander Zverev 24.2 GER1 3195

6 Daniil Medvedev 25.3 RUS1 3020

7 Rafael Nadal 35 ESP1 2940

8 Hubert Hurkacz 24.3 POL1 2190

9 Aslan Karatsev 27.8 RUS3 1785

10 Denis Shapovalov 22.2 CAN1 1635

11 Jannik Sinner 19.8 ITA2 1520

12 Casper Ruud 22.5 NOR1 1520

13 Félix Auger-Aliassime 20.8 CAN2 1365

14 Cameron Norrie 25.8 GBR2 1340

15 Roberto Bautista Agut 33.2 ESP3 1305

16 Lorenzo Sonego 26.1 ITA3 1220

17 Diego Schwartzman 28.8 ARG1 1120

18 Márton Fucsovics 29.3 HUN1 1110

19 Alex de Minaur 22.3 AUS1 1080

20 Sebastian Korda 20.9 USA4 1045

21 Alexander Bublik 24 KAZ1 1020

22 Pablo Carreño Busta 29.9 ESP2 995

23 Karen Khachanov 25.1 RUS4 985

24 Cristian Garín 25 CHI1 980

25 Alejandro Davidovich Fokina 22 ESP4 980

26 Daniel Evans 31.1 GBR1 965

27 Nikoloz Basilashvili 29.3 GEO1 960

28 Fabio Fognini 34.1 ITA4 915

29 Ugo Humbert 23 FRA2 885

30 Federico Delbonis 30.7 ARG2 875

31 Lorenzo Musetti 19.3 ITA5 811

RACE DI MATTEO BERRETTINI

Punti in finale a Wimbledon: 3505, 3° posto.

Punti in caso di vittoria a Wimbledon: 4305, 3° posto (Tsitsipas è 2° con 4570).

Foto: LaPresse