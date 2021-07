Per la prima volta nella storia un italiano giocherà una finale di Wimbledon. Il torneo più prestigioso del mondo vide la luce nel 1877, ma sinora nessun tennista del Bel Paese aveva saputo raggiungere l’atto conclusivo in singolare. Né in campo maschile, dove un azzurro si era spinto al massimo semifinale, né tantomeno nel settore femminile. Anzi, sinora fra le donne la barriera dei quarti si è sempre rivelata insormontabile. Cinque giocatrici del Bel Paese sono arrivate nelle last eight (Lucia Valerio nel 1933, Laura Golarsa nel 1989, Silvia Farina nel 2003, Francesca Schiavone nel 2009 e Camila Giorgi nel 2018), ma nessuna di loro è stata capace di proseguire oltre.

Eppure in tempi recenti è stato proprio il gentil sesso a regalare l’emozione di una finale Slam. Abbiamo già raccontato la storia delle sei finali maschili, tutte però molto datate. L’ultima risaliva addirittura al 1976, anno dopo il quale l’Italia ha dovuto affrontare il più lungo digiuno tout-court della sua storia. Infatti sono passati 27 anni tra la finale a Parigi di Giorgio De Stefani (1932) e la prima delle quattro di Nicola Pietrangeli (1959), ne sono trascorsi 12 tra l’ultima di Pietrangeli (1964) e l’unica di Adriano Panatta (1976), ma dopo quest’ultima si sono dovute attendere 34 primavere prima della finale di Francesca Schiavone al Roland Garros nel 2010.

Undici anni orsono, la milanese scrisse una pagina di storia diventando la prima azzurra a vincere uno Slam nel singolare femminile, piegando, nella partita decisiva, la favorita Samantha Stosur 6-4, 7-6. Schiavone dimostrò come quel risultato non fosse un caso issandosi alla finale anche del 2011, dove però si dovette inchinare col medesimo punteggio alla cinese Na Li.

Il periodo d’oro delle ragazze azzurre a Parigi proseguì con la sorprendente finale di Sara Errani nel 2012. La bolognese raggiunse il punto più alto della propria carriera superando Stosur in semifinale, ma nel match per il titolo non ebbe modo di contrastare la strabordante superiorità di Maria Sharapova, che la sconfisse 6-3, 6-2.

Infine, quello che può essere considerato il pinnacolo della storia tennistica italiana è il derby nella finale dello Us Open 2015, quando Flavia Pennetta e Roberta Vinci si incrociarono nella partita conclusiva. La tarantina, peraltro, in semifinale aveva clamorosamente eliminato Serena Williams, alla quale precluse la possibilità di completare il Grande Slam. Il titolo andò però alla brindisina, la quale ebbe ragione della corregionale con il punteggio di 7-6, 6-2.

Chiaramente, la sfida in famiglia di New York ha rappresentato la prima finale in singolare di un italiano o di un’italiana lontano da Parigi. Dopo averne giocate nove al Roland Garros e una (doppia) allo Us Open, da oggi anche Wimbledon si è aggiunto alla lista, poco meno di sei anni dopo il trionfo newyorchese. Manca all’appello l’Australian Open, ma forse è solo questione di tempo.

TUTTE LE FINALI SLAM ITALIANE

1932 – Roland Garros Maschile

Henri Cochet b. Giorgio De Stefani 6-0, 6-4, 4-6, 6-3

1959 – Roland Garros Maschile

Nicola Pietrangeli b. Ian Vermaak 3-6, 6-3, 6-4, 6-1

1960 – Roland Garros Maschile

Nicola Pietrangeli b. Luis Ayala 3-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-3

1961 – Roland Garros Maschile

Manuel Santana b. Nicola Pietrangeli 4-6, 6-1, 3-6, 6-0, 6-2

1964 – Roland Garros Maschile

Manuel Santana b. Nicola Pietrangeli 6-3, 6-1, 4-6, 7-5

1976 – Roland Garros Maschile

Adriano Panatta b. Henri Solomon 6-1, 4-6, 4-6, 7-6

2010 – Roland Garros Femminile

Francesca Schiavone b. Samantha Stosur 6-4, 7-6

2011 – Roland Garros Femminile

Na Li b. Francesca Schiavone 6-4, 7-6

2012 – Roland Garros Femminile

Maria Sharapova b. Sara Errani 6-3, 6-2

2015 – Us Open Femminile

Flavia Pennetta b. Roberta Vinci 7-6, 6-2

2021 – Wimbledon Maschile

Matteo Berrettini vs ?

