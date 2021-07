Matteo Berrettini affronterà Hubert Hurkacz nella semifinale di Wimbledon 2021. Il tennista italiano è riuscito a sconfiggere il canadese Felix Auger-Aliassime al termine di una partita combattutissima e si è così guadagnato la possibilità di proseguire la sua avventura sull’erba londinese. Il romano dovrà ora affrontare il temibile polacco, che è stato capace di eliminare lo svizzero Roger Federer. Il nostro portacolori ha sofferto tantissimo questa sera, ma ora potrà giocarsi tutte le sue carte contro il vincitore dell’ultimo Masters 1000 di Miami.

L’appuntamento è per venerdì 9 luglio (orario e ordine di gioco da definire). Il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico contro il numero 18 della graduatoria, ma dovrà giocare una partita di assoluto spessore se vorrà guadagnare il pass per la finale da giocare contro il vincente di Djokovic-Shapovalov. L’azzurro si è qualificato per la seconda semifinale di uno Slam e prosegue la sua ottima annata agonistica dopo aver vinto il Queen’s e aver giocato i quarti di finale al Roland Garros.

Anche i bookmakers vedono Berrettini favoriti. Le quote per le scommesse sono molto chiare: la vittoria dell’italiano è data a 1.40, mentre l’affermazione del polacco a 3.04. Novak Djokovic è però il favorito per la conquista del trofeo: 1.28 contro il 6.50 di Berrettini, mentre Shapovalov e Hurkacz viaggiano attorno a quota 15.

