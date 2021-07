Matteo Berrettini sta riscrivendo partita per partita la storia del tennis italiano. La semifinale appena conquistata a Wimbledon mancava all’Italia da sessantuno lunghissimi anni, con il romano che succede ad una leggenda come Nicola Pietrangeli. L’ennesima grande prestazione per il numero nove del mondo, che addirittura ora potrebbe spingersi dove mai nessun italiano è mai arrivato.

È la seconda semifinale Slam della carriera per Matteo, dopo quella conquistata nel 2019 agli US Open, quando venne sconfitto da Rafael Nadal. Questa volta sull’erba londinese lo sfidante sarà il polacco Hubert Hurkacz, che ha dominato il suo quarto contro il Re di Wimbledon, Roger Federer. Rispetto a quella partita con lo spagnolo, Berrettini partirà favorito contro Hurkacz e dunque sognare la finale è lecito.

A 25 anni Matteo Berrettini è il primo italiano di sempre a giocare almeno gli ottavi di finale in ogni Slam, con i quarti raggiunti in tre di questi (mancano solo gli Australian Open). Il tennista romano è entrato in una nuova dimensione, quella dove solo i grandi giocatori possono stare, ma è arrivato anche il momento di alzare ulteriormente l’asticella e la finale di domenica deve essere l’obiettivo.

Nell’era Open il solo Adriano Panatta è stato capace nel 1976 di raggiungere una finale Slam, vincendo il Roland Garros. In precedenza c’erano state le quattro di Nicola Pietrangeli (con i due titoli nel 1959 e 1960) e quella di Giorgio De Stefani, ma sempre a Parigi. Berrettini, dunque, sarebbe il primo di sempre a conquistare l’ultimo atto Slam su una superficie che non sia la terra rossa.

Numeri e storia in continuo aggiornamento, con una nuova pagina che potrebbe essere riscritta nella giornata di venerdì. Matteo Berrettini sogna la finale e con lui tutta Italia.

Foto: LaPresse