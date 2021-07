LIVE Berrettini-Hurkacz 3-1, Wimbledon 2021 in DIRETTA: orario finale, il romano è n.3 nella classifica ATP Race!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.27 Questa DIRETTA LIVE emozionante del match tra Berrettini e Hurkacz finisce qui. Grazie per averci seguito e a prestissimo per nuovi contenuti su questo ragazzo d’oro. Un caro saluto e a presto!

17.25 In finale ci sarà uno fra Djokovic e Shappvalov che giocheranno tra poco. L’azzurro non si vuole accontentare ed è consapevole di poter arrivare a toccare il cielo. Adesso nella race è numero 3.

17.23 Ben 22 ace per Berrettini che ha servito il 63% di prime in campo con l’86% di punti vinti sulla prima. Solo 18 gratuiti per l’azzurro che addirittura ha messo in campo 60(!!) vincenti! Una prova ammaliante per il romano!

17.22 Una finale slam raggiunta proprio nel compleanno di Adriano Panatta che raggiunse l’ultima finale a livello Major nel 1976 a Parigi.

17.21 Berrettini ha detto che deve crederci domenica, c’è un sogno e non lo vuole abbandonare l’azzurro!

17.20 E’ diventato un giocatore straordinario ormai Berrettini, non ha tremato dopo il terzo set perso al tiebreak ed ha chiuso tutto al quarto set, con fermezza, con decisione, con personalità. Tutta l’emozione di Vincenzo Santopadre in tribuna, lui che è sempre stato accanto a Matteo.

17.18 Le prime impressioni a caldo di Matteo Berrettini: “Non avrei mai sognato di arrivare fino a qui, e invece ci sono”.

17.16 Si scrive la storia ai Championships: per la prima volta un italiano è in finale a Wimbledon!!! Finale storica per lo sport italiano a Londra: Matteo Berrettini in finale a Wimbledon, l’Italia del calcio in finale degli Europei!

E’ FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! MATTEO BERRETTINI E’ IN FINALE A WIMBLEDON!!!!!!!!!!! BATTUTO HURKACZ IN QUATTRO SET!!!!! SI E’ SCRITTA LA STORIA!!!!!

40-15 L’ACE!!!!!! UN MOBILE SCHIANTATO SULLA RIGA!!! DUE MATCH POINT!!!

30-15 LO SMASH A RIMBALZO DOPO LA PRIMA!! NE MANCANO DUE!!

15-15 LA VOLEE SI ARRAMPICA SUL NASTRO!!! MAMMA MIA!!!

0-15 Doppio fallo per Berrettini! Il primo! Era scappata di un soffio la prima!

5-4! Salva un match point Hubert Hurkacz che si concede ancora una speranza in questo match. Berrettini serve per volare in finale a Wimbledon.

A-40 Non passa il back di Berrettini! Un po’ di tensione per l’azzurro!

40-40 La prima vincente di Hurkacz!!! CHE PERSONALITA’!

30-40 IL DRITTO LUNGOLINEA DI BERRETTINI!!! MATCH POINT!!!!

30-30 ESCE IL LOB DI HURKACZ!! TORNA A DUE PUNTI DAL MATCH BERRETTINI!

30-15 Grande prima per il polacco.

15-15 L’ACCELERAZIONE CON IL DRITTO DI BERRETTINI!

15-0 Grande servizio per il polacco.

5-3 BERRETTINI!!! TRE ACE E UN SERVIZIO VINCENTE!! L’obiettivo si avvicina…

40-0 VENTI ACE PER BERRETTINI!!! TRE PALLE PER IL 5-3!!

30-0 UN ALTRO COMODINO CON IL SERVIZIO!

15-0 19 ACE PER BERRETTINI!! PROVVIDENZIALE!

4-3. Rimane il break da gestire a Berrettini, Hurkacz prova a garantirsi ancora una possibilità,

40-15 Continua a martellare con la prima Hurkacz.

30-15 Servizio vincente per il polacco.

15-15 Ottimo il dritto di Hurkacz ad aprire dopo al servizio!

0-15 RISPOSTA CENTRALE, PROFONDISSIMA PER BERRETTINI!

4-2 BERRETTINI! Tira fuori due prime vincente dal 30-30 Berrettini e si toglie da ogni difficoltà. La finale dista due turni di servizio per il romano.

40-30 UN’ALTRA PRIMA FONDAMENTALE! BASILARE PER BERRETTINI!

30-30 Aggressivo in risposta Hurkacz! Ha altre cartucce da giocarsi il polacco!

30-15 ALTRO SERVIZIO DEVASTANTE!

15-15 CHE FORTUNA PER HURKACZ! La volée da sotto la rete con il taglio si arrampica sul nastro e ricade poco oltre la rete.

15-0 SERVIZIO VINCENTE SULLA RIGA!

3-2. Tiene un buon game Hurkacz che si era fatto rimontare da 40-0.

A-40 Serve bene il polacco in questa situazione.

40-40 LA RISPOSTA VINCENTE DI ROVESCIO!! ECCEZIONALE!! DI CONTROBALZO!

A-40 Scappa via la risposta bloccata di Berrettini!

40-40 PASSANTE DELIZIOSO E DRITTO INCROCIATO!! BERRETTINI TRASCINA IL GAME AI VANTAGGI!

40-30 Risposta profonda per Berrettini che non molla neanche questo game.

40-15 Sbaglia con il dritto dietro al servizio il polacco.

40-0 Quarto ace per il polacco.

30-0 Ancora Berrettini non fa partire lo scambio.

15-0 Servizio vincente per il polacco.

3-1 BERRETTINI! Prosegue senza distrazioni la partita dell’azzurro che non ha subito alcun break.

40-15 Non rientra il back difensivo di Berrettini sull’offensiva di Hurkacz.

40-0 Diciottesimo ace per Berrettini e tre palle per il 3-1.

30-0 Tocca e appoggia a rete Berrettini dopo essersi costruito impeccabilmente il punto.

15-0 UNCINATA DI DRITTO PER BERRETTINI!

2-1. Hurkacz tiene il servizio, continua a tenere botta nel quarto set.

40-0 Spinge sul dritto il polacco.

30-0 Smorzata deliziosa di Hurkacz.

15-0 CONTROBALZO DI ROVESCIO DI HURKACZ! Straordinario il polacco!

2-0 BERRETTINI!! Tiene il servizio l’azzurro che allarga il vantaggio nel quarto set!

40-15 L’ACE DI BERRETTINI! SIAMO A 17!

30-15 LARGA LA RISPOSTA DI HURKACZ!

15-15 Back costante di Berrettini che alla fine non fa colpire il dritto ad Hurkacz.

0-15 IL DRITTO IN CROSS DI HURKACZ! Che angolo ha trovato il polacco!

1-0 BREAK BERRETTINI! Fa giocare sempre un colpo in più al suo avversario, gioca una difesa sulla riga e alla fine a cedere è il polacco!

15-40 SPINGE BERRETTINI SULLA SECONDA DI HURKACZ E SBAGLIA IL POLACCO! DUE PALLE BREAK IN APERTURA DI QUARTO SET!

15-30 CHE PUNTO COMANDATO DA BERRETTINI! Dritto strettissimo in cross e lungolinea dall’altra parte! Da manuale!

15-15 SI GIRA SUL DRITTO E COMANDA BERRETTINI! VINCENTE LUNGOLINEA!

15-0 Ottima la smorzata e la volée vincente del polacco.

INIZIO QUARTO SET

16.37 Adesso Berrettini è uscito dal campo per resettare le idee per l’inizio del quarto set: vedremo come reagirà l’azzurro dopo un terzo set che ha visto il suo avversario scuotersi decisamente.

16.35 Grande reazione del polacco che ha tirato fuori il meglio del suo tennis nel tiebreak del terzo parziale. Numeri che tornano a sorridere per Hurkacz: 85% di punti vinti con la prima, il 61% con la seconda. Per Berrettini solo tre punti su quattro con la prima. 65% di punti vinti a rete per il giocatore di Wroclaw che si è buttato all’attacco.

7-3 HURKACZ! TERZO SET!! IL POLACCO PORTA LA PARTITA AL QUARTO SET!!

6-3 Hurkacz. Il primo set point è annullato da Berrettini con il servizio.

6-2 HUKRACZ!! IL RECUPERO DEL POLACCO E’ SULLA RIGA! Smorzata tremolante di Berrettini, grande corsa di Hurkacz in avanti ed ottima sensibilità!

5-2 Hurkacz! Se ne va il dritto del polacco! Recupera uno dei due minibreak di ritardo Berrettini!

5-1 Hurkacz! Corto il lob di Berrettini, adesso la forbice è ampia.

4-1 Hurkacz. L’ace di Berrettini! Prova a tornare sotto l’azzurro.

4-0 HURKACZ! Sul nastro la volée di Berrettini! Adesso il passivo diventa pesante.

3-0 HURKACZ! Serve bene il polacco. Adesso Berrettini deve reagire!

2-0 Hurkacz. Affossa la risposta Berrettini! Consolida il minibreak il polacco.

1-0 HURKACZ!! CHE RISPOSTA!! POI CHIUDE A RETE! Indemoniato il polacco!

6-6 SI VA AL TIEBREAK!! Giusto epilogo di questo splendido terzo set!

A-40 Fa saltare la seconda Hurkacz! Qualche incertezza per Berrettini su questa risposta.

40-40 Lento Hurkacz nell’arrivare a rete!! ARRIVA IL PASSANTE NEI PIEDI DI BERRETTINI!

40-30 SERVIZIO VINCENTE ALL’INCROCIO DELLE RIGHE!

30-30 SI FA TROVARE IMPREPARATO HURKACZ! GLI ARRIVA UN BOLIDE DI DRITTO! Ancora a due punti dal match Berrettini.

30-15 Lo smash risolutivo di Hurkacz.

15-15 CHE GANCIO DI HURKACZ! IN CONTROBALZO! Adesso sta giocando con grande personalità il polacco.

0-15 Risponde centrale e profondo Berrettini, poco reattivo sul rovescio Hurkacz.

6-5 BERRETTINI! Non trema mai l’azzurro che gestisce ancora bene questo game e costringe nuovamente Hurkacz a servire per rimanere nel match.

40-0 QUINDICESIMO ACE!! Palla del 6-5.

30-0 Non perdona Berrettini con il servizio vincente!

15-0 Picchia con il dritto Berrettini dopo al servizio: in ritardo Hurkacz.

5-5! CHE DEMIVOLEE HA GIOCATO HURKACZ!!! DA URLO!!! Adesso si è alzato il livello della partita e il pubblico si diverte.

A-40 CON DUE SMASH CHIUDE IL PUNTO HURKACZ!! BOATO DEL CAMPO CENTRALE! ADESSO E’ SPETTACOLO!

40-40 Sbaglia con il cross di rovescio Hurkacz! Un altro gratuito! Torna a due punti dal match Berrettini.

A-40 L’ACE AD USCIRE PER HURKACZ! Adesso è bella la partita ed equilibrata.

40-40 ANCORA IL PASSANTE, ANCORA LUNGOLINEA! Passante in back morbido e preciso, poi spacca la palla sul dritto Berrettini! A due punti dalla finale il romano!

40-30 PICCHIA BERRETTINI SUL PASSANTE! Rapidissimo nel riflesso sul dritto dopo il serve and volley di Hurkacz!

40-15 Strappa il movimento del dritto Berrettini e il polacco può nuovamente agganciare il suo avversario.

30-15 STAORDINARIO HURKACZ! Attacco in controtempo sulla riga, smash ottimo e dritto in controbalzo. Bravissimo il polacco.

15-15 Ottiene il punto con il servizio il polacco.

0-15 ENTRA IN CAMPO CON I PIEDI BERRETTINI! SPINGE CON IL DRITTO! Splendido anche il recupero in back.

5-4 BERRETTINI! Tiene a zero un altro turno di servizio che poteva creare delle insidie. Hurkacz adesso serve per rimanere nel torneo di Wimbledon.

40-0 DRITTO IN CHOP E POI CHIUSURA A RETE! Funziona tutto a Berrettini! Tre palle per il 5-4.

30-0 IL DRITTONE DI BERRETTINI! Cambia il ritmo Berrettini con il back per tre volte e poi fa un buco per terra con il lungolinea di dritto!

15-0 Si sdraia sul prato Hurkacz nel recuperare una sassata di Berrettini.

4-4. Tiene ancora bene il servizio il polacco che quantomeno vuole dare battaglia in questo terzo set.

40-15 NON RIENTRA DI UN SOFFIO IL RECUPERO DI BERRETTINI! Che peccato!

30-15 Altro errore di rovescio per Hurkacz che da fondocampo sbaglia regolarmente dopo due colpi.

30-0 Cerca di tamponare Berrettini con il rovescio bloccato, ma non fa rientrare in campo la palla.

15-0 Stoica la difesa di Berrettini che alla fine scivola e rischia anche di farsi male.

4-3 BERRETTINI! Due ace e due dritti vincenti per il romano in questo game, gestito con la consueta freddezza. Nessun passo indietro, nessuna incertezza alla battuta per l’azzurro.

40-30 Buona difesa in corsa di Hurkacz! Berrettini costretto a giocare un colpo in più che risulta essere fatale.

40-15 CHE SASSATA! CHE ANGOLO TROVATO DA BERRETTINI CON IL DRITTO!

30-15 UN ALTRO ACE!!! 14!!! PAZZESCO BERRETTINI!

15-15 Attacca Berrettini con il primo dritto, poi sbaglia con il secondo.

15-0 Tredicesimo ace di Berrettini che sta servendo perfettamente.

3-3. Tiene il turno di battuta a zero Hurkacz per la prima volta dal quinto gioco della partita.

40-0 Costantemente all’attacco Hurkacz che adesso non ha niente da perdere.

30-0 Non rientra in campo il rovescio in corsa di Berrettini.

15-0 Attacca bene con il dritto Hurkacz dietro al servizio.

3-2. Micidiale, un martello pneumatico Matteo Berrettini con il servizio: il romano rimane avanti nel terzo parziale.

40-15 Un altro servizio vincente! Palla del 3-2.

30-15 SI ALZA IL GESSO DALLA RIGA! CHE PRIMA ESTERNA PER BERRETTINI!

15-15 Trova la riga con la risposta Hurkacz!

15-0 Ace per Berrettini! Devastante!

2-2. Prova a rimanere a galla il polacco che resta in scia nel terzo parziale.

40-15 Altra prima vincente per Hurkacz che può salire sul 2-2.

30-15 Prova a tirare un complicato dritto a sventaglio Berrettini, se ne va di poco questo tentativo.

15-15 Serve bene il polacco in questa circostanza.

0-15 IL PASSANTE DI BERRETTINI BASSISSIMO! Non controlla Hurkacz a rete!

2-1 BERRETTINI! Servizio esterno e smorzata dolcissima: Berrettini è un martello e non si scompone mai. Rimane avanti nel terzo.

40-15 Cerca di spostarsi sul dritto, ma non riesce a trovare l’angolo acuto Berrettini.

40-0 UN ALTRO ACE PER BERRETTINI! TRE PALLE PER IL 2-1!

30-0 Non controlla la risposta Hurkacz: la palla finisce alla base della sedia dell’arbitro.

15-0 Martella Berrettini con il servizio: nono ace.

1-1. Torna a fare un game Hurkacz dopo undici game persi! Il polacco prova a rimanere in partita nel terzo set.

40-30 LA RISPOSTA DI BERRETTINI IN CROSS E IL PASSANTE IN BACK! BERRETTINI SHOW!

40-15 CHE PRESSING! Non lascia al suo avversario neanche le briciole Berrettini.

40-0 Il servizio aiuta Hurkacz che prova ad incitarsi.

30-0 In corridoio non di molto il dritto di Berrettini.

15-0 Si allunga lo scambio e alla fine trova l’accelerazione vincente di dritto Hurkacz.

1-0 BERRETTINI! Un recupero da urlo in spaccata e poi passante stupendo. Undici game di fila, Hurkacz non ne vince uno dal 2-2 del primo set.

40-15 Completamente largo il dritto di Hurkacz: non c’è niente che funzioni in casa polacca.

30-15 Una seconda mascherata ad una prima quella tirata da Berrettini.

15-15 Si scompone nell’esecuzione del dritto Berrettini.

15-0 Classico asse colladudato servizio-dritto.

INIZIO TERZO SET

15.40 8 ace in totale per Berrettini contro uno solo del suo avversario. Sta trovando tutti i suoi colpi Matteo che sta giocando con una sicurezza ed una consapevolezza straordinaria.

15.38 Un secondo parziale davvero senza storia: Berrettini è in serie da dieci game. 25 punti vinti a 8, 76% di prime in campo con il 92% di resa. Bravissimo l’azzurro ad annullare con un ace una palla break che poteva essere pericolosa.

6-0 SECONDO SET BERRETTINI! UN DOMINIO TOTALE DELL’AZZURRO!

30-40 Ennesimo gratuito di Hurkacz: set point Berrettini.

30-30 Prova a risalire il polacco con un buon servizio.

15-30 Prende bene la rete Hurkacz, chiudendo con il tocco.

0-30 LARGO IL DRITTO DI HURKACZ! Non tiene una palla in campo il polacco.

0-15 Spinge con il dritto Berrettini e sbaglia ancora il polacco.

5-0 BERRETTINI! Game fondamentale per l’azzurro che annulla una palla break che impedisce una reazione al suo avversario e aumenta ulteriormente il divario.

A-40 Si costruisce in maniera perfetta il punto Berrettini con la serie di dritti e chiude senza problemi con lo smash a rimbalzo.

40-40 L’ACE DI BERRETTINI CHE SI CARICA! Vuole tenere sott’acqua il suo avversario.

30-40 Perde gli appoggi sul dritto Berrettini e sbaglia. Palla per recuperare un break per Hurkacz.

30-30 Servizio, dritto devastante e benedizione a rete: perfetto Berrettini.

15-30 Si prende il rischio di spingere con il dritto incrociato il polacco e trova il campo. Prova a reagire Hurkacz.

15-15 Sul nastro il rovescio lungolinea di Hurkacz.

0-15 Sbaglia Berrettini con il rovescio slice.

4-0 DOPPIO BREAK BERRETTINI! Sbaglia con il rovescio in lungolinea il polacco, otto game di fila per Berrettini che gioca con il pilota automatico.

30-40 CAMBIA RITMO BERRETTINI CON IL BACK E SBAGLIA HURKACZ CON IL DRITTO! PALLA DEL DOPPIO BREAK!

30-30 Aggredisce con il back Berrettini e Hurkacz stecca il passante!

30-15 Gioca bene il serve and volley Hurkacz!

15-15 IL DRITTO IN LUNGOLINEA IN CORSA DI BERRETTINI! LASCIA FERMO HURKACZ!!

15-0 Il servizio aiuta il polacco.

3-0 BERRETTINI! Partenza straordinaria anche nel secondo set, sette game consecutivi per l’azzurro che sta giocando in maniera perfetta. Hurkacz in totale confusione.

40-15 Secondo ace del game!! Due palle del 3-0!

30-15 LO SCHIAFFO AL VOLO E LO SMASH! Sta acquisendo fiducia e confidenza nei suoi colpi Berrettini, sempre più sciolto.

15-15 Dopo dieci punti di fila, Hurkacz torna a fare un punto grazie all’errore di Berrettini con il back.

15-0 SESTO ACE PER BERRETTINI!

2-0 BREAK BERRETTINI!! La smorzata del polacco non passa e Hurkacz subisce il terzo break consecutivo!!

0-40 ERRORE DI HURKACZ CHE E’ IN TOTALE CONFUSIONE!! TRE PALLE BREAK BERRETTINI!

0-30 Chiama in avanti Hurkacz, Berrettini con il back, tira su un lob e il polacco stecca completamente lo smash.

0-15 Risponde profondo con il rovescio e chiude con il dritto dall’altra parte Berrettini.

1-0. Gioca una splendida smorzata Berrettini che risolve bene anche il primo game del secondo set.

40-0 In spinta forsennata Berrettini con il dritto dopo al servizio.

30-0 Ancora con il servizio si costruisce sin da subito il punto.

15-0 Serve bene Berrettini al centro.

INIZIO SECONDO SET

15.14 Primo parziale giocato alla perfezione da Matteo Berrettini che ha svoltato nel sesto game: lì ha annullato una palla break e non ha concesso più un game al polacco. Ben due break per il romano su cinque palle break. 56% di prime in campo con l’88% di resa per l’azzurro.

6-3 PRIMO SET BERRETTINI!!! L’AZZURRO COMANDA IN SEMIFINALE A WIMBLEDON!

40-A SBAGLIA DI DRITTO HURKACZ!! C’E’ IL SET POINT PER MATTEO BERRETTINI!

40-40 Velenossissimo e tesissimo il dritto in passante da lontano di Berrettini: difficile la gestione a rete per Hurkacz.

40-30 Non tiene sotto controllo il recupero della smorzata Berrettini.

30-30 Cross stretto di Berrettini in risposta e fa fatica Hurkacz ad arrivarci.

30-15 FUORI DI UN SOFFIO! Davvero di pochissimo scappa il passante stretto di Berrettini.

15-15 Prova a rischiare Berrettini con l’uscita di dritto che finisce sui teloni.

0-15 Palla bassa tenuta da Berrettini in risposta e Hurkacz stecca il dritto.

5-3 BERRETTINI! Consolida il break l’azzurro che si garantisce anche l’opportunità di andare a servire per il set.

40-15 ANCORA UN SERVIZIO VINCENTE! Due palle per il 5-3!

30-15 Secondo ace di fila! Che traiettoria esterna!

15-15 Quarto ace per Berrettini.

0-15 Gioca bene di tocco Hurkacz nei pressi della rete ed è preciso con la volée stretta.

4-3 BREAK BERRETTINI!!! L’azzurro inchioda Hurkacz sulla diagonale sinistra con il back e poi spinge sul lungolinea! Stavolta c’è lo strappo, il primo di questa semifinale!

30-40 BLOCCA LA RISPOSTA BERRETTINI! SBAGLIA CON IL DRITTO HURKACZ!! PALLA BREAK BERRETTINI!

30-30 Ancora lontano dalla palla Berrettini sul rovescio in back.

15-30 CHE PUNTO!! INCREDIBILE!! DUE NASTRI VINCENTI PER BERRETTINI! Passante bassissimo, passante tremolante e poi dritto in giravolta che passa aiutato dal nastro!

15-15 Esce di pochissimo a lato la risposta di Berrettini!

0-15 IL PASSANTONE DI BERRETTINI DALLA TRIBUNA! Smash non definitivo di Hurkacz, con il dritto trova una soluzione clamorosa l’azzurro.

3-3! Tiene il servizio Berrettini che annulla una palla break e gestisce bene questo game.

A-40 La prima di servizio aiuta Berrettini!

40-40 Va troppo addosso al rimbalzo Berrettini e sbaglia con il dritto dopo aver rifiutato di giocare lo schiaffo al volo.

A-40 Altra prima vincente per Berrettini!

40-40 Se ne va la risposta di Hurkacz.

40-A Rallenta Berrettini con il back, si prende la rete Hurkacz e copre bene con la volée sul passante di dritto dell’azzurro. Palla break.

40-40 Lascia molto spazio Berrettini per incidere con il dritto, gioca troppo centrale e Hurkacz punisce trovando lo spazio libero.

A-40 Spinge e prende l’angolo con il diritto dietro al servizio Berrettini, prendendosi un’altra palla dell’aggancio.

40-40 Prova a liberarsi dello scambio accelerando con il rovescio, ma incappa nell’errore Berrettini.

40-30 Splendida traiettoria esterna con la prima di servizio e palla del 3-3.

30-30 Rimane sul nastro il dritto di Berrettini, con il peso del corpo troppo all’indietro.

30-15 Lungo scambio che viene vinto da Berrettini grazie ad un’uncinata stupenda con il dritto in cross!

15-15 Come di consueto rimedia con la prima palla di servizio.

0-15 Giusta l’idea della smorzata, ma sbagliata l’esecuzione che è larga.

2-3. Nove punti di fila per Hurkacz dalle tre palle break consecutive annullate in precedenza. Continua l’equilibrio sul Centrale.

40-0 Si prende con coraggio la rete Hurkacz dopo il servizio e Berrettini non riesce ad offrire un passante adeguato.

30-0 Colpisce male con il dritto l’azzurro dopo il pressing di Hurkacz.

15-0 Prova a spingere in corsa Berrettini con il dritto: di poco lungo.

2-2. Secondo ace per Berrettini che continua a non concedere un quindici sul proprio servizio.

40-0 Seconda al corpo di Hurkacz che il polacco non riesce a contenere.

30-0 Primo ace anche per Berrettini ad uscire.

15-0 Altra seconda sostanziosa per Berrettini.

1-2. Hurkacz risale da 0-40 giocando bene sulle ultime due palle break, rimane il rimpianto per Berrettini sul back sbagliato sulla prima chance.

A-40 Il quarto punto di fila per Hurkacz arriva grazie al servizio al centro.

40-40 SERVONO DUE SMASH PER CHIUDERE A HURKACZ! Gestisce bene il polacco in questi ultimi due punti.

30-40 Prova a difendersi Berrettini, ma Hurkacz comanda con il dritto dopo la prima di servizio.

15-40 Cerca di cambiare ritmo con il rovescio slice Berrettini, ma rimane sul nastro.

0-40 Schizza via il back di Berrettini! E’ fermo Hurkacz sulle gambe! Tre palle break importantissime!

0-30 CORTO L’ATTACCO DI HURKACZ! PASSA CON IL ROVESCIO BERRETTINI IN LUNGOLINEA!

0-15 CHIUDE CON IL PASSANTE BERRETTINI! Se l’era cavata bene a rete Hurkacz, ma pressa di dritto Berrettini e alla fine passa.

1-1. Molto profondo nei suoi colpi Berrettini in questo primo game al servizio. Anche lui non concede punti.

40-0 Il nastro rende vincente il dritto di Berrettini dopo che Hurkacz era riuscito a rispondere sulla riga.

30-0 Gioca una seconda molto incisiva Berrettini che mette in difficoltà il polacco.

15-0 Non rientra in campo la risposta di Hurkacz.

0-1. Tiene a zero il turno di apertura Hurkacz che non pare affatto intimorito dall’importanza della partita.

40-0 Primo ace della partita stampato dal polacco.

30-0 Risponde lungo con il rovescio Berrettini.

15-0 Ottimo servizio al centro del polacco per iniziare il match.

COMINCIA LA STORICA SEMIFINALE! AL SERVIZIO HUBERT HURKACZ!

14.35 Atmosfera da brividi sul Centrale che è prontissimo ad accogliere la prima semifinale maschile dei Championships.

14.33 Inizia anche il riscaldamento fra i due giocatori che sono visibilmente concentrati e tesi, emozionati per questo palcoscenico.

14.32 ENTRANO IN CAMPO MATTEO BERRETTINI E HUBERT HURKACZ! TENSIONE CHE SALE ALLE STELLE SUL CENTRALE!

14.31 Dieci vittorie consecutive per Berrettini fra il torneo vinto al Queen’s e questa semifinale: solo tre i set persi. Rendimento impressionante sull’erba per l’azzurro.

14.29 Due set lasciati per strada da Matteo Berrettini in questo torneo: quello al primo turno contro l’argentino Guido Pella e quello contro Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale.

14.27 Chi vince approda nella sua prima finale slam della carriera ed affronta uno fra il campione in carica Novak Djokovic e Denis Shapovalov, impegnati nella seconda semifinale.

14.25 Seconda partita sul Campo Centrale della vita per Matteo Berrettini: dopo la partita appena citata con Re Roger Federer, l’azzurro non aveva rimesso piede nel tempio del tennis.

14.23 Berrettini aveva raggiunto la seconda settimana a Wimbledon nel 2019, quando fu fermato da Roger Federer in maniera netta agli ottavi di finale: un’esperienza che il romano ha messo nel suo bagaglio e che ne ha agevolato la crescita dal punto di vista mentale.

14.21 Due i precedenti ufficiali fra i due giocatori: una vittoria per parte. Berrettini ha vinto nelle qualificazioni degli Australian Open 2018 per 7-6 6-3, mentre Hurkacz si è preso la rivincita a Miami l’anno dopo con il punteggio di 6-4 6-3.

14.19 Hurkacz ha un’ottima tradizione con i giocatori italiani quest’anno: la finale di Miami contro Jannik Sinner ne è la testimonianza, oltre alle vittorie contro Lorenzo Musetti e Thomas Fabbiano.

14.17 Hurkacz ha siglato una cavalcata storica per il tennis in Polonia: solo il connazionale Jerzy Janowicz aveva raggiunto le semifinali nel 2013, mai nessuno ha raggiunto la finale.

14.15 Risultato impreziosito dagli avversari che ha superato il polacco in questo torneo: oltre alla vittoria nell’ostico primo turno contro Lorenzo Musetti, il polacco ha battuto in rimonta Daniil Medvedev agli ottavi ed ha liquidato Roger Federer ai quarti, infliggendogli nel terzo set il primo bagel sui campi dell’All England Club.

14.13 Hurkacz ha raggiunto questo risultato completamente a sorpresa: il numero 18 del mondo veniva da mesi negativi nel post Miami, nei quali aveva racimolato solo la vittoria contro Thomas Fabbiano a Montecarlo e sconfitte al primo turno negli altri tornei, compresi quelli in preparazione a Wimbledon.

14.11 Il giocatore di Wroclaw in quell’edizione dei Championships al terzo turno si ritrovò contro il futuro vincitore del torneo, Novak Djokovic, riuscendo a strappargli un set al tiebreak, dimostrando già una certa attitudine con l’erba.

14.09 Hubert Hurkacz invece non aveva mai conquistato una semifinale a livello Major: il polacco non aveva mai raggiunto la seconda settimana, il suo miglior risultato prima di questa cavalcata era stato un terzo turno a Wimbledon nel 2019.

14.07 Matteo Berrettini aveva raggiunto un’altra volta una semifinale Slam: nel 2019 il romano si spinse a sorpresa al penultimo atto agli Us Open, superando Gael Monfils in maniera incredibile ai quarti di finale.

14.05 Nessun giocatore italiano aveva mai raggiunto la semifinale a WImbledon nell’Era Open. A riuscirci era stato solo Nicola Pietrangeli nel lontano 1960.

14.03 Mai nella storia un italiano è arrivato in finale a Wimbledon dal 1877. Matteo Berrettini potrebbe diventare il primo a raggiungere questo obiettivo.

14.01 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della storica sfida fra Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz, semifinale di Wimbledon 2021.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della storica semifinale di Wimbledon fra Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz.

Matteo Berrettini sta riscrivendo la storia del tennis italiano ai Championships: il tennista romano è diventato il secondo italiano di sempre dopo Nicola Pietrangeli nel 1960 a raggiungere una semifinale sui campi dell’All England Club e con una vittoria in questa partita diventerebbe il primo di tutti i tempi a disputare una finale sull’erba londinese. Una superficie che sta portando particolarmente bene all’azzurro che già qui aveva raggiunto gli ottavi di finale nel 2019 e un titolo a Stoccarda, mentre quest’anno ha vinto lo storico torneo del Queen’s. La cavalcata a Wimbledon ha visto vittime Guido Pella, Botic Van de Zandschulp, Aljaz Bedene, Ilya Ivashka e Felix Auger-Aliassime. Serve un ultimo sforzo per garantirsi un traguardo unico e sin qua raggiunto da nessuno.

Anche Hubert Hurkacz gioca per la storia del suo Paese: nessun polacco ha mai raggiunto una finale a Wimbledon, solo uno ha raggiunto la semifinale, ossia Jerzy Janowicz nel 2013 quando uscì vittorioso ai quarti del derby contro Lukasz Kubot nei quarti di finale. Il numero 16 del mondo ha una tradizione favorevole quest’anno con gli italiani: vittoria con Sinner in finale a Miami, con Fabbiano al primo turno di Montecarlo, con Musetti al primo turno qui a Wimbledon. Solo Stefano Travaglia e lo stesso Lorenzo Musetti sono riusciti a fermarlo a Melbourne e a Roma. Ai Championships il giocatore di Varsavia ha fatto due vittime eccellenti come il russo numero 2 del mondo Daniil Medvedev e l’otto volte campione Roger Federer.

I due si sono affrontati in due occasioni: nelle qualificazioni degli Australian Open 2018 fu Berrettini a vincere 7-6 6-3, mentre a Miami nel 2019 Hurkacz regolò il romano per 6-4 6-3. Chi vince affronta in finale il vincente della seconda semifinale, quella fra Novak Djokovic e Denis Shapovalov.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Berrettini-Hurkacz, storica semifinale del tabellone maschile di Wimbledon 2021, terzo slam della stagione. La partita comincerà alle ore 14.30 sul Campo Centrale, noi ci collegheremo con mezz’ora d’anticipo per introdurre al meglio questo grande evento. Buon tennis a tutti e buon divertimento!

