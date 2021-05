CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quarta tappa del Giro d’Italia 2021. Con i suoi 188 chilometri tra Piacenza e Sestola, quest’oggi il gruppo si troverà di fronte alla prima vera insidia per i candidati alla classifica generale, con una frazione appenninica molto mossa, che potrebbe regalare un po’ scompiglio. Il punto decisivo della giornata sarà l’ultimo GPM, il Colle Passerino.

Sarà una tappa definita da due parti separate. La prima è completamente rettilinea e pianeggiante lungo la Via Emilia che condurrà il gruppo fino a Parma. Da qui in avanti il tracciato si farà più mosso e impegnativo. Passato San Polo d’Enza, si supererà il traguardo volante di Rossena (km 86,8), per poi affrontare un lungo saliscendi che presenta due GPM di terza categoria con pendenze oltre il 10%: Castello di Carpineti (km 111,8), 3 chilometri d’ascesa al 7,8% con picchi del 9,5%, e Montemolino (km 143,4), 2 chilometri al 10,9% e punte del 13,6% in vetta.

Dopo Montecreto la corsa arriverà a Fanano (km 180,2), dov’è presente il secondo traguardo volante di giornata. Da qui avrà inizio la salita di seconda categoria del Colle Passerino con pendenze per lunghi tratti oltre il 10%, e punte prolungate del 13-14% nei suoi 4,3 chilometri totali. A 2000 metri dall’arrivo, la strada scenderà per circa 800 metri, per poi riprendere a salire leggermente. A 750 metri dal traguardo fino ai – 250, il fondo è in pavé, mentre gli attimi conclusivi nuovamente su asfalto.

In primis bisognerà capire fin dove riuscirà a spingersi l’attuale maglia rosa Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Parlando dei favoriti invece, sicuramente il corridore più adatto a questo finale da scattisti è Simon Yates (Team BikeExchange), reduce dal trionfo al Tour of the Alps. Contro di lui figurano i primissimi avversari candidati alla leadership Egan Bernal (Ineos Grenadiers) e Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), chiamati all’appello per comprendere realmente la condizione di entrambi, assieme ai rispettivi compagni di squadra Pavel Sivakov e Joao Almeida.

Tra coloro che potrebbero lanciarsi all’attacco nel finale di tappa, basandoci su quanto abbiamo visto alTour of the Alps, non andranno sottovalutati Hugh Carthy (EF Education Nippo), Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) e il giovanissimo Jefferson Cepeda (Androni Giocattoli-Sidermec). E tra gli scattisti del gruppo, abili sulle salite brevi e impegnative, ci sono Dan Martin (Israel Start-Up Nation), il duo dell’UAE Team Emirates formato da Davide Formolo e Diego Ulissi, e il mattatore dell’ultimo Tour of the Alps Gianni Moscon (Ineos Grenadiers).

Da tenere d’occhio anche il duo spagnolo sempre pronto a regalare scintille formato da Marc Soler (Movistar) e Pello Bilbao (Bahrain Victorius). Chiamati all’appello anche coloro che preferiscono ascese più lunghe come gli azzurri Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), Damiano Caruso (Bahrain Victorius), la coppia del Team DSM formata da Jai Hindley e Romain Bardet, ma anche George Bennett (Jumbo-Visma).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della quarta tappa del Giro d’Italia 2021 dalle ore 11.30. Buon divertimento!

