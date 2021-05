VAN DER HOORN HA BEFFATO I VELOCISTI

E’ stata una tappa un po’ strana, la fuga è andata in porto. Van der Hoorn ha vinto con pieno merito, è andato forte. C’è stata un po’ di indecisione in gruppo, hanno fatto male i calcoli. I Bora hanno lavorato tutto il giorno, ma alla fine tanti velocisti c’erano, peccato per Cimolai che è arrivato secondo e senza Van der Hoorn avrebbe potuto vincere. Le forze per andare a chiudere sull’olandese ci potevano essere.

BORA-HANSGROHE: TANTO LAVORO PER NULLA?

Hanno tenuto in mano la corsa, hanno fatto selezione, ma qualcosa gli è mancato. L’azione di Gallopin e Ciccone andava chiusa subito. Aleotti mi è piaciuto tantissimo, ha fatto un grande lavoro. Sagan comunque è arrivato 3°, ma gli è mancato qualcosa per vincere. Oggi c’era una fuga numerosa, in otto si fa poca fatica, inoltre si davano cambi regolari. Taco Van der Hoorn ha avuto fortuna di trovare in Pellaud uno che gli ha dato una mano per rilanciare la velocità nella fase cruciale della tappa. Questo è e sarà il Giro delle sorprese.

GIULIO CICCONE HA DATO BUONI SEGNALI

Ciccone ha dimostrato di avere una buona gamba, ma domani ci sono pendenze molto più importanti. Se ha fatto quella sparata, vuol dire che sta bene. A Sestola ci ha già vinto.

DOMANI A SESTOLA INIZIA VERAMENTE IL GIRO D’ITALIA

Per la classifica mi aspetto scossoni molto intensi, qualcuno prenderà una vera ‘ciabattata’. E’ dura dura. Dalla cartina non sembra, ma ci sono degli strappi molto duri. L’ultima salita è tosta, ma anche la penultima. Non c’è un metro di pianura andando verso Sestola e questo ti rimane nelle gambe.

LA VOGLIA DI MAGLIA ROSA DI REMCO EVENEPOEL

Evenepoel può provare a vincere e prendere la maglia rosa. L’ho visto pedalare molto bene. Per me è il favorito netto, ho questa sensazione. E’ un vincente nato e vorrà lasciare il segno. Non sa cosa aspettarsi dalla terza settimana, quindi sfrutterà tutte le occasioni per dare delle fiammate. Sono sicuro che domani si inventerà qualcosa.

COSA ASPETTARSI DAI FAVORITI?

Domani si vedranno le reali condizioni di Bernal. A Yates non credo che convenga fare la sparata, perché il Giro è lungo, quindi penso che controllerà. E’ una salita per scattisti come Dan Martin. Anche Vlasov non credo che attacchi o faccia grandi cose. Non è che puoi sprecare tante energie così.

CHE DISTACCHI DOBBIAMO ASPETTARCI?

Chi va in difficoltà sull’ultima salita perde 40-50 secondi in un attimo, anche un minuto.

L’ITALIA CONFIDA NEI GRANDI VETERANI

Pozzovivo secondo me tiene botta, così come Nibali. Secondo me Vincenzo sarà là con i migliori.

DIEGO ULISSI POSSIBILE CARTA AZZURRA PER IL SUCCESSO DI TAPPA

Sono tappe che a Ulissi piacciono, con degli strappi. Potrebbe fare qualcosa di interessante, insieme a Valerio Conti.

OCCHIO ALLA FUGA BIDONE

La Deceuninck terrà in mano la corsa domani. Però potrebbe anche esserci la fuga bidone, gli attaccanti oggi hanno preso morale ed hanno capito che si può vincere. Non penso però che la fuga possa arrivare. Per me domani sarà il classico ‘tappa e maglia’ per Evenepoel.

ATTENZIONE ALLA PIOGGIA

Se domani piove, viene il Veglione del Tritello, perché le discese sono pericolose e le strade strette, può succedere un casino.

