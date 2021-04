Jack Miller ha concluso al 12° posto la sua prima giornata di prove libere a Jerez de la Frontera (Spagna), sede del quarto round del Mondiale 2021 di MotoGP. Il pilota australiano della Ducati si è fermato a 0″756 dal crono del suo compagno di squadra Francesco “Pecco” Bagnaia, dovendo fare i conti in primis con le sue condizioni fisiche.

L’aussie infatti, operato con successo all’avambraccio destro per sindrome compartimentale prima del fine-settimana a Portimao (Portogallo), è caduto nel corso della prova lusitana e i punti dell’intervento si sono aperti. Un contrattempo che Jack avrebbe evitato e per questo nel suo day-1 era fondamentale capire le risposte del suo fisico.

“Il braccio mi ha dato buone sensazioni. E’ normale che all’inizio abbia avuto qualche problema e dovuto un po’ modificare la mia posizione in sella“, ha precisato ai microfoni Miller (fonte: speedweek.com). Indubbiamente, l’australiano si aspettava un inizio di stagione diverso dai due noni posti ottenuti a Losail (Qatar) e dalla caduta in Portogallo: “E’ chiaro che io volessi vincere fin dall’inizio, ma ormai non serve a nulla pensare al passato. Dobbiamo lavorare e fare tutto il possibile per cambiare le cose“, ha dichiarato Jack.

Il ducatista ha poi sottolineato la velocità dal proprio team-mate Bagnaia: “E’ in feeling con la GP21 e riesce a portarla al limite con facilità“. Un aspetto, quest’ultimo, che l’oceanico dovrà curare con attenzione, soprattutto per sfruttare al meglio la Rossa nell’ultimo settore come fatto da “Pecco”.

