Se cercate un pilota che ha concluso la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale MotoGP 2021 con il sorriso sulle labbra, non allontanatevi troppo dal box Aprilia e cercate Aleix Espargarò. Sul tracciato di Jerez de la Frontera il padrone di casa ha davvero brillato nella giornata odierna, chiudendo al terzo posto assoluto in 1:37.646 a soli 259 millesimi dal tempo stratosferico di Francesco “Pecco” Bagnaia.

Il suo commento, ai microfoni di Sky Sport, conferma le buone sensazioni messe in mostra sul tracciato andaluso: “Una giornata da incorniciare ma, se sono andato così forte, il merito è della moto. L’Aprilia nel corso di questo inverno ha compiuto un passo in avanti notevole e io sto sfruttando questo mezzo. Dal mio punto di vista sto vivendo un buon momento della mia carriera, e lo dico sin dalla prima gara di Losail. Dopo 3-4 anni nei quali ho sofferto tanto ora mi diverto come mai accaduto prima in precedenza. Devo ringraziare il team: quando c’è un clima così tutto viene più facile. Siamo una squadra unica, mai visto un ambiente così”.

Aleix Espargarò analizza poi il suo andamento nella giornata odierna: “Sono molto contento del passo che ho a disposizione, me ne sono accorto sin dal primo giro della FP1, la moto va davvero alla grande su questa pista, abbiamo un buon grip e il bilanciamento è ottimale. Nella FP2 sono stato performante anche con la gomma media usata al posteriore, piazzando tanti giri sul passo dell’1:37, per cui è davvero eccellente. Devo dire che con le soft sono andato leggermente peggio, ma c’è tempo per migliorare domani. Testa al time attack, provando ad avvicinarmi a Bagnaia”.

Credit: MotoGP.com Press