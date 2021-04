Moto3, risultati FP1 GP Spagna 2021: Niccolò Antonelli al comando della classifica! Tutti gli italiani nella Top14.

Inizia il week-end del Gran Premio di Spagna per i protagonisti della Moto3, in pista questa mattina per la prima sessione di prove libere ufficiali. Il quarto appuntamento della stagione, il primo del 2021 in terra iberica, inizia nel migliore dei modi per il nostro Niccolò Antonelli. Con una temperatura atmosferica non alta molti team non hanno provato il giro veloce al fine di tenere una gomma in più per le due restanti libere.

Il centauro di casa Esponsorama ha ottenuto la miglior prestazione assoluta con il crono di 1.46.319 nell’ultimo decisivo passaggio sul traguardo. Secondo posto per l’argentino Gabriel Rodrigo (Gresini) davanti allo svizzero Jason Dupasquier (Prüstel GP) e all’iberico Jaume Masià (KTM).

Il turco Deniz Oncu (KTM) completa la FP1 al quinto posto davanti a Dennis Foggia (Leopard) ed Andrea Migno (Snipers), rispettivamente sesto e settimo. Anche Stefano Nepa (BOE) entra nella Top10 con il nono tempo con 54 millesimi di vantaggio su Romano Fenati (Max Racing). Nella parte alta della classifica spicca anche il sudafricano Darryn Binder (Sprinta), ottavo al momento con 332 millesimi da Antonelli.

Undicesimo crono per Riccardo Rossi (BOE), mentre si nasconde per il momento Pedro Acosta. Il leader del Mondiale di casa KTM si colloca al tredicesimo posto della graduatoria con un gap di 5 decimi dal leader. Lontani dalla vetta il britannico John McPhee (Sprinta) ed il giapponese Tatsuki Suzuki (SIC58), rispettivamente 22° e 24° dopo la FP1.

Foto: MotoGP Press