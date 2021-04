Moto3, Gabriel Rodrigo è il più rapido in FP2 per il GP di Spagna davanti a Niccolò Antonelli e Romano Fenati

Gabriel Rodrigo si conferma estremamente rapido a Jerez sul giro secco e chiude davanti a tutti la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2021, quarto round stagionale del Mondiale Moto3. L’argentino del Team Gresini ha fermato il cronometro in 1’45″651, siglando la miglior prestazione del venerdì nel time-attack con un margine di 256 millesimi nei confronti del primo inseguitore.

Seconda piazza in FP2 e ottimi segnali sul passo gara per l’azzurro Niccolò Antonelli, staccato di 256 millesimi da Rodrigo ma autore di un turno estremamente positivo in termini di ritmo con gomme dure. Italia sugli scudi anche con la terza posizione di Romano Fenati (a 409 millesimi dal leader), protagonista di un FP2 di alto livello specialmente sul giro secco a fine turno.

Da segnalare la sorprendente quarta posizione del francese Jason Dupasquier, capace di ottenere un crono molto interessante nel finale della sessione con gomme morbide a 421 millesimi dalla testa. Buona prova anche per il quotato sudafricano Darryn Binder, 5° a 0.537, davanti al nipponico Ryusei Yamanaka e al nostro Andrea Migno, 7° a 0.767.

Completano la top10 le KTM di Pedro Acosta, Deniz Oncu e Jaume Masià, rispettivamente a 800, 813 e 847 millesimi di ritardo dal best time di Rodrigo. Sessione molto difficile in casa Team Leopard per il romano Dennis Foggia, lontanissimo dai tempi dei migliori ma qualificato virtualmente per il Q2 (12° nella combinata) grazie al crono ottenuto in FP1. Fuori dalla top14 gli altri due italiani, con Stefano Nepa 15° e Riccardo Rossi 26°.

CLASSIFICA FP2 GP SPAGNA 2021 MOTO3

1 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 213.0 1’45.651

2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 213.0 1’45.907 0.256 / 0.256

3 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 210.5 1’46.060 0.409 / 0.153

4 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 212.1 1’46.072 0.421 / 0.012

5 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 210.1 1’46.188 0.537 / 0.116

6 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 213.0 1’46.226 0.575 / 0.038

7 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 209.3 1’46.418 0.767 / 0.192

8 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 209.7 1’46.451 0.800 / 0.033

9 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 209.3 1’46.464 0.813 / 0.013

10 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 213.4 1’46.498 0.847 / 0.034

11 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 213.0 1’46.528 0.877 / 0.030

12 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 207.6 1’46.598 0.947 / 0.070

13 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 208.0 1’46.600 0.949 / 0.002

14 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 211.3 1’46.600 0.949

15 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 212.5 1’46.621 0.970 / 0.021

16 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 212.1 1’46.674 1.023 / 0.053

17 28 Izan GUEVARA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 209.7 1’46.696 1.045 / 0.022

18 11 Sergio GARCIA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 210.5 1’46.766 1.115 / 0.070

19 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 208.8 1’46.783 1.132 / 0.017

20 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 210.9 1’46.856 1.205 / 0.073

21 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 209.7 1’46.957 1.306 / 0.101

22 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 210.5 1’46.963 1.312 / 0.006

23 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 206.8 1’47.144 1.493 / 0.181

24 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 211.3 1’47.493 1.842 / 0.349

25 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 208.4 1’47.568 1.917 / 0.075

26 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 209.7 1’48.016 2.365 / 0.448

27 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 208.0 1’48.122 2.471 / 0.106

28 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 204.5 1’48.366 2.715 / 0.244



Credit: MotoGP.com Press