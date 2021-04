Moto2, Remy Gardner detta il passo a Jerez in FP1 davanti a un ottimo Bezzecchi. 6° Di Giannantonio

La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2021 si è conclusa per la Moto2 con il miglior tempo di Remy Gardner, leader del Mondiale dopo i primi tre round del campionato. L’australiano del Team Red Bull KTM Ajo ha piazzato la zampata proprio sulla bandiera a scacchi, con un giro veloce di alto profilo in 1’41″675 dopo aver tenuto un ritmo discreto ma non eccezionale nel resto del turno.

Ottimi segnali a Jerez de la Frontera in chiave azzurra per Marco Bezzecchi, 2° nella classifica di FP1 a 122 millesimi dalla vetta mettendo in evidenza un ritmo davvero molto incoraggiante in ottica gara. Il riminese dello Sky Racing Team VR46 precede in graduatoria il britannico Sam Lowes, 3° a 0.234 dalla testa e autore di una scivolata senza conseguenze alla staccata di curva 6 nelle battute conclusive della sessione.

Quarta piazza a 235 millesimi dal compagno di squadra Gardner per il rookie iberico Raul Fernandez, vincitore dell’ultimo GP a Portimao e candidato al podio anche sul circuito andaluso. Distacchi risicatissimi anche per lo spagnolo Jorge Navarro (Boscoscuro), 5° a 0.243, per il romano Fabio Di Giannantonio, 6° a 0.249, e per il padrone di casa spagnolo Augusto Fernandez, 7° a 0.279. Undicesimo l’azzurro Nicolò Bulega, a mezzo secondo di ritardo dalla miglior prestazione del mattino.

Fuori dalla top14 (e quindi dalla qualificazione virtuale per il Q2) tutti gli altri italiani della classe mediana: 17° Lorenzo Baldassarri, 20° Yari Montella, 21° Stefano Manzi, 22° Lorenzo Dalla Porta, 25° Simone Corsi, 26° Tony Arbolino, 27° Celestino Vietti e 30° Tommaso Marcon.

CLASSIFICA FP1 GP SPAGNA 2021 MOTO2

1 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 250.0 1’41.675

2 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 251.7 1’41.797 0.122 / 0.122

3 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 248.2 1’41.909 0.234 / 0.112

4 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 251.1 1’41.910 0.235 / 0.001

5 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Boscoscuro 250.0 1’41.918 0.243 / 0.008

6 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 249.4 1’41.924 0.249 / 0.006

7 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 248.2 1’41.954 0.279 / 0.030

8 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 251.1 1’42.094 0.419 / 0.140

9 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 247.1 1’42.172 0.497 / 0.078

10 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 247.1 1’42.209 0.534 / 0.037

11 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 248.2 1’42.218 0.543 / 0.009

12 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 248.2 1’42.229 0.554 / 0.011

13 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 246.0 1’42.263 0.588 / 0.034

14 75 Albert ARENAS SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 247.7 1’42.299 0.624 / 0.036

15 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 249.4 1’42.354 0.679 / 0.055

16 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 246.5 1’42.531 0.856 / 0.177

17 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 243.2 1’42.540 0.865 / 0.009

18 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 248.8 1’42.559 0.884 / 0.019

19 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 247.1 1’42.601 0.926 / 0.042

20 5 Yari MONTELLA ITA Lightech Speed Up Boscoscuro 247.1 1’42.633 0.958 / 0.032

21 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 247.1 1’42.662 0.987 / 0.029

22 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 250.5 1’42.828 1.153 / 0.166

23 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 248.2 1’42.953 1.278 / 0.125

24 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 249.4 1’42.964 1.289 / 0.011

25 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 244.8 1’43.007 1.332 / 0.043

26 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 248.8 1’43.047 1.372 / 0.040

27 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 247.1 1’43.086 1.411 / 0.039

28 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 246.5 1’43.476 1.801 / 0.390

29 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 248.8 1’43.513 1.838 / 0.037

30 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 244.8 1’43.899 2.224 / 0.386

31 32 Taiga HADA JPN NTS RW Racing GP NTS 246.0 1’45.377 3.702 / 1.478

Credit: MotoGP.com Press