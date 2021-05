DIRETTA MotoGP, GP Italia Mugello LIVE: tutto rinviato, ansia per la caduta di Dupasquier

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.58 Alle 14.03 inizieranno le FP4 della MotoGP.

13.55 Le facce dei piloti di MotoGP sono inevitabilmente stravolte ed abbattute.

13.54 Decolla ora l’elicottero che porterà Dupasquier in ospedale.

13.54 Siamo in attesa di nuove notizie ufficiali. Nel frattempo non si può che sperare.

13.51 La MotoGP è in attesa, ma a questo punto chiaramente non conta nulla. Importa solo che Dupasquier stia bene.

13.49 Dupasquier viene trasportato ora sull’elicottero che lo porterà all’ospedale di Firenze.

13.48 Lo sfortunato Dupasquier è scivolato, poi è stato colpito prima da Sasaki sul casco e poi da Alcoba sulle gambe.

13.46 Alcoba afferma di aver investito Dupasquier alle gambe.

Medical Info Update 📋#Moto3 riders #52 @jeremyalcoba

Medical Info Update 📋#Moto3 riders #52 and #71 – Riders OK Rider #50 Jason Dupasquier will be taken to Florence hospital for further treatment#ItalianGP 🇮🇹

13.41 Intanto arrivano due buone notizie: Sasaki e Alboba stanno bene. Dupasquier ora verrà portato in elicottero all’ospedale di Firenze.

13.40 Sasaki ha colpito sia Dupasquier sia la moto dello svizzero. Abbiamo tanta paura.

13.39 C’è grande preoccupazione per le condizioni di Dupasquier, ancora fermo a terra e soccorso dai medici.

13.35 Le immagini televisive non hanno poi mostrato la seconda parte dell’incidente, in cui dovrebbe essere stato coinvolto anche Jeremy Alcoba.

13.33 Non è chiara la dinamica esatta dell’incidente, che è però scaturito dalla caduta di Dupasquier in uscita dall’Arrabbiata 2. Successivamente Sasaki ha colpito in pieno la moto dello svizzero, facendo un volo spettacolare ma senza grandi conseguenze.

13.31 Al momento non viene comunicato l’orario d’inizio della MotoGP. C’è l’ambulanza in pista. Incrociamo le dita per i piloti: lo svizzero Dupasquier, il giapponese Sasaki e lo spagnolo Alcoba.

13.28 INIZIO QUALIFICHE RINVIATO! Bruttissimo incidente nel finale delle qualifiche di Moto3 che ha visto coinvolti Dupasquier, Sasaki e Alboba alla curva 9.

13.27 Le FP4 dureranno 30 minuti e saranno un momento cruciale per provare le gomme in vista della gara di domani alle 14.00.

13.26 Chiaramente, sono numerosissimi i successi di piloti italiani. I padroni di casa sono passati per primi sotto la bandiera a scacchi ben 26 volte, metà delle quali grazie a Valentino Rossi (7) e Giacomo Agostini (6). Cionondimeno, non vanno dimenticate le 2 affermazioni Alberto Pagani (1969, 1971), mentre si sono imposti in 1 occasione anche Nello Pagani (1949), Alfredo Milani (1951), Umberto Masetti (1955), Libero Liberati (1957), Franco Bonera (1974), Franco Uncini (1982), Pier-Francesco Chili (1989), Luca Cadalora (1993), Loris Capirossi (2000), Andrea Dovizioso (2017) e Danilo Petrucci (2019).

13.23 A proposito di Case, nella lunghissima storia del GP d’Italia hanno primeggiato otto diversi marchi. Si contano 19 successi per la Yamaha, recentemente guadagnatasi il ruolo di top winner a discapito della Honda, issatasi a 18. Le due storiche aziende giapponesi hanno però scavalcato solo nel XXI secolo la MV Agusta, che tra gli anni ’50 e i ’70 ha collezionato ben 16 affermazioni. Abbiamo poi 6 vittorie per la Gilera, 4 a testa per Suzuki e Ducati, 2 per la Linto e 1 per la Norton.

13.20 Dodici piloti sono stati in grado di vincere più di un’edizione, ma solo quattro di loro sono stati capaci di imporsi con due moto diverse. Si tratta di Geoff Duke (Norton e Gilera), Giacomo Agostini (MV Agusta e Yamaha), Valentino Rossi (Honda e Yamaha) e Jorge Lorenzo (Yamaha e Ducati).

13.16 GP ITALIA – VITTORIE TOP CLASS

7 – ROSSI Valentino [ITA] (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

6 – AGOSTINI Giacomo [ITA] (1966, 1967, 1968, 1970, 1972, 1975)

6 – DOOHAN Mick [AUS] (1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998)

6 – LORENZO Jorge [ESP] (2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018)

5 – HAILWOOD Mike [GBR] (1961, 1962, 1963, 1964, 1965)

4 – DUKE Geoff [GBR] (1950, 1953, 1954, 1956)

4 – ROBERTS Kenny Sr. [USA] (1978, 1979, 1980, 1981)

3 – SURTEES John [GBR] (1958, 1959, 1960)

3 – SPENCER Freddie [USA] (1983, 1984, 1985)

2 – PAGANI Alberto [ITA] (1969, 1971)

2 – SHEENE Barry [GBR] (1976, 1977)

2 – LAWSON Eddie [USA] (1986, 1988)

13.14 Successivamente, anche Jorge Lorenzo è riuscito a issarsi a quota 6, senza tuttavia riuscire poi a eguagliare il record di Rossi. Oltre a quest’ultimo, ci sono solamente altri due centauri in attività ad aver già vinto il Gran Premio d’Italia. Si tratta di Marc Marquez (2014) e Danilo Petrucci (2019).

13.13 Il pilota più vincente in assoluto nella top class è Valentino Rossi, capace di imporsi ben 7 volte, peraltro consecutive! Il Dottore ha primeggiato in ogni Gran Premio disputato dal 2002 al 2008. In questo modo il fuoriclasse di Tavullia ha superato l’annoso primato di 6 affermazioni che era detenuto da Giacomo Agostini e Mick Doohan.

13.11 Nonostante si siano disputate 71 edizioni del GP, la classe regina ha mandato in scena 70 gare. Infatti la prova del 1973 venne annullata a causa del famigerato incidente in cui persero la vita Renzo Pasolini e Jarno Saarinen, verificatosi nella classe 250cc, che nel programma precedeva la 500cc.

13.09 EDIZIONI GP D’ITALIA/GP DELLE NAZIONI

30 Mugello (1976, 1978, 1985, 1992, dal 1994 in poi)

27 Monza (Dal 1949 al 1968; 1970-1971; 1973; 1981; 1983; 1986-1987)

7 Imola (1969, 1972, 1974-1975, 1977, 1979, 1988)

7 Misano (1980, 1982, 1984, 1989-1990-1991, 1993)

13.06 Ovviamente, nel corso degli anni la prova ha più volte cambiato sede. Dal 1949 sino al 1968 si disputa sempre a Monza. Dopodiché, dal 1969 diventa de facto itinerante, poiché non va in scena mai nella stessa sede per più di tre anni di fila. Oltre all’autodromo brianzolo, il Gran Premio si tiene anche a Imola, a Misano e al Mugello. La situazione cambia radicalmente dal 1994, quando il GP d’Italia si stanzia definitivamente in Toscana.

13.04 Domani il Motomondiale ritrova il Gran Premio d’Italia, che dopo un anno di assenza fa il proprio ritorno in scena. Questa competizione è un autentico monumento del campionato iridato, poiché è stata inserita nel calendario di tutte le stagioni della storia, mancando all’appello solo ed esclusivamente nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19. Dunque, quella del weekend sarà la 72ma edizione di un appuntamento che, per la verità, fino al 1990 aveva un altro nome. Infatti la gara vede la luce addirittura nel 1922 come Gran Premio delle Nazioni. Nonostante venga identificato in tutto e per tutto come il GP d’Italia, assume tale denominazione solamente a partire dal 1991.

13.01 Le qualifiche scatteranno poi alle 14.10 con la Q1, poi alle 14.35 la Q2.

13.00 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 13.30 prenderà il via la quarta ed ultima sessione di prove libere del GP d’Italia 2021 di MotoGP al Mugello.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche valevoli per il Gran Premio d’Italia 2021, sesto round stagionale del Mondiale MotoGP. Tutto pronto al Mugello per il primo vero momento chiave del weekend, con le prove ufficiali che stabiliranno la composizione della griglia di partenza per la gara di domani sui saliscendi del tracciato toscano.

Per la pole position si profila uno spettacolare duello tra Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, anche in ottica iridata, con diversi outsider pronti ad inserirsi in questa battaglia sul giro secco in Q2. Da non sottovalutare le altre Ducati di Jack Miller e Johann Zarco, oltre alle Suzuki, alle KTM ufficiali e alle Yamaha di Maverick Vinales (costretto ad affrontare il Q1) e Franco Morbidelli.

Obiettivo Q2 molto difficile per tutti i piloti italiani impegnati nella prima fase di qualifica, che dovranno vedersela in primis con Marc Marquez, Takaaki Nakagami, Aleix Espargarò e Maverick Vinales per provare a strappare uno dei due posti a disposizione per accedere all’ultimo turno delle prove ufficiali.

Si comincia alle ore 13.30 con la quarta e ultima sessione di libere, dedicata alle simulazioni di long-run, mentre alle 14.10 scatteranno le qualifiche. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dello spettacolo del Mugello: buon divertimento!

