LIVE F1, Qualifiche GP Sakhir in DIRETTA: 4° uno straordinario Leclerc! Pole Bottas, 2° Russell in griglia di partenza

19.08 Si chiude qui la nostra diretta, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport!

19.05 Si interrompe oggi l’imbattibilità di Russell in qualifica contro i propri compagni di squadra da quando è sbarcato in Formula 1. Da evidenziare la straordinaria prestazione di Leclerc, 4° con la Ferrari.

19.03 Quinta pole stagionale per Bottas, ma il finlandese è stato praticamente eguagliato da un super Russell al miglior risultato della carriera in qualifica.

19.01 Di seguito la classifica finale del Q3:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes0:53.377 7

2 George RUSSELL Mercedes+0.026 7

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.056 5

4 Charles LECLERC Ferrari+0.236 6

5 Sergio PEREZ Racing Point+0.413 5

6 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.529 6

7 Daniel RICCIARDO Renault+0.580 5

8 Carlos SAINZ McLaren+0.633 7

9 Pierre GASLY AlphaTauri+0.777 6

10 Lance STROLL Racing Point+0.823

19.00 BOTTAS IN POLE! Russell 2° a soli 26 millesimi! 3° Verstappen, a soli 56 millesimi dalla pole. Leclerc resiste in quarta posizione!

18.58 Tranne Leclerc, che è già sceso dalla macchina e quindi non migliorerà il proprio miglior tempo, sono tutti impegnati nel giro di lancio per l’ultimo time-attack.

18.57 Leclerc non ha più set di gomme nuove. Il monegasco spera adesso di conservare la quarta piazza, ma non sarà semplice. 2 minuti al termine del Q3.

18.56 Uno-due Mercedes! Bottas si porta al comando in 53″377 con 142 millesimi su un ottimo Russell. 3° Verstappen, che deve però ancora lanciarsi per il secondo run…

18.54 Si lanciano adesso Bottas e Russell con gomme soft nuove!

18.53 I due Mercedes hanno però utilizzato gomme usate nel primo tentativo. Perez nel frattempo si inserisce in quarta piazza tra Bottas e Russell.

18.52 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing0:53.591 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.022 6

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.169 5

4 George RUSSELL Mercedes+0.381 5

5 Daniel RICCIARDO Renault+0.389 4

6 Carlos SAINZ McLaren+0.551 6

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.123 5

8 Sergio PEREZ Racing Point- – 4

9 Lance STROLL Racing Point- – 5

10 Daniil KVYAT AlphaTauri- – 4

18.51 SUPER LECLERC!!!! Secondo tempo provvisorio alle spalle di Verstappen!! 3° Bottas, 4° Russell.

18.49 SEMAFORO VERDE! Mercedes, Verstappen, Gasly, Leclerc e Ricciardo in pista per il primo tentativo di time-attack.

18.48 Tensione altissima a Sakhir! Russell, per la prima volta in carriera qualificato in Q3, si gioca addirittura la pole position in Mercedes con il compagno di squadra Bottas e con la Red Bull di Verstappen. Attenzione anche a Perez con la Racing Point…

18.46 Si infiamma a breve la lotta per la pole! Verstappen, Perez, Bottas, Sainz, Russell, Leclerc, Stroll, Kvyat, Ricciardo e Gasly si giocano le prime cinque file della griglia di partenza.

18.43 Di seguito la classifica finale del Q2:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing0:53.647 3

2 Sergio PEREZ Racing Point+0.140 3

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.156 4

4 Carlos SAINZ McLaren+0.171 5

5 George RUSSELL Mercedes+0.172 4

6 Charles LECLERC Ferrari+0.178 5

7 Lance STROLL Racing Point+0.193 4

8 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.209 4

9 Daniel RICCIARDO Renault+0.224 3

10 Pierre GASLY AlphaTauri+0.294 4

11 Esteban OCON Renault+0.348 4

12 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.379 3

13 Sebastian VETTEL Ferrari+0.528 5

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.730 4

15 Lando NORRIS McLaren+1.046

18.42 Verstappen alla fine ha stampato il miglior tempo con gomma soft, perciò i Mercedes saranno gli unici (tra i primi 10) a scattare con gomma gialla. Eliminati in Q2 Ocon, Albon, Vettel, Giovinazzi e Norris.

18.41 Leclerc si qualifica per il Q3! 6° tempo per il monegasco, che partirà però domani con la soft. Escluso invece Vettel, 13°.

18.40 BANDIERA A SCACCHI!! Si sono lanciati tutti per il time-attack decisivo!

18.38 Tutti in pista a 2 minuti dalla bandiera a scacchi! Ci si gioca tutto in un giro per entrare in Q3!

18.37 Mercedes, Ferrari, Renault e Verstappen hanno usato la gomma media. Di seguito la classifica aggiornata a 3 minuti dal termine del Q2:

1 Sergio PEREZ Racing Point0:53.787 2

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.016 3

3 Carlos SAINZ McLaren+0.031 4

4 George RUSSELL Mercedes+0.032 3

5 Lance STROLL Racing Point+0.053 3

6 Charles LECLERC Ferrari+0.217 4

7 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.219 2

8 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.239 2

9 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.315 3

10 Daniel RICCIARDO Renault+0.330 2

11 Esteban OCON Renault+0.460 3

12 Pierre GASLY AlphaTauri+0.511 3

13 Sebastian VETTEL Ferrari+0.718 4

14 Lando NORRIS McLaren+0.906 3

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.142 3

18.35 Leclerc si migliora con gomma gialla e balza in sesta piazza!! Vettel invece non chiude il suo giro e torna ai box per montare gomma soft.

18.34 Scelta molto conservativa in casa Ferrari. La scuderia di Maranello opta ancora per la gomma media con entrambi i piloti per il secondo run.

18.33 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Sergio PEREZ Racing Point0:53.787 2

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.016 3

3 George RUSSELL Mercedes+0.032 3

4 Lance STROLL Racing Point+0.053 3

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.219 2

6 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.239 2

7 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.315 3

8 Daniel RICCIARDO Renault+0.330 2

9 Esteban OCON Renault+0.460 3

10 Pierre GASLY AlphaTauri+0.511 3

11 Charles LECLERC Ferrari+0.687 4

12 Sebastian VETTEL Ferrari+0.718 4

13 Carlos SAINZ McLaren+0.727 4

14 Lando NORRIS McLaren+0.906 3

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.142 3

18.31 Leclerc e Vettel si trovano adesso in sesta e settima piazza, ma devono ancora lanciarsi Albon, le Renault e le Racing Point.

18.30 Molto bene la Ferrari su gomma media! Sainz e Giovinazzi restano alle spalle delle Rosse con una mescola di vantaggio.

18.28 Anche Mercedes opta al momento per la gomma media, al pari di Verstappen. Tutti gli altri montano invece gomma soft.

18.27 È cominciato da un minuto il Q2: Sainz è il primo a scendere in pista con gomma soft sulla McLaren. Ferrari prova invece la carta della gomma gialla con entrambi i piloti.

18.25 Con cinque macchine in meno coinvolte, il problema del traffico sarà adesso meno evidente per il Q2. Sarà comunque molto importante il timing per scendere in pista nei momenti giusti.

18.24 A breve si parte con il Q2! 15 minuti a disposizione per raggiungere il pass per il Q3, riservato ai primi dieci in classifica.

18.22 Bel passo avanti rispetto alla FP3 per le Ferrari, che adesso possono provare ad agguantare la doppia qualificazione per il Q3.

18.19 Di seguito la classifica finale del Q1:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes0:53.904 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.133 1

3 George RUSSELL Mercedes+0.256 2

4 Lando NORRIS McLaren+0.290 2

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.303 2

6 Sergio PEREZ Racing Point+0.332 1

7 Charles LECLERC Ferrari+0.345 2

8 Sebastian VETTEL Ferrari+0.397 2

9 Esteban OCON Renault+0.405 2

10 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.442 2

11 Daniel RICCIARDO Renault+0.484 1

12 Carlos SAINZ McLaren+0.546 2

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.619 2

14 Lance STROLL Racing Point+0.691 2

15 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.716 1

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.801 3

17 Nicholas LATIFI Williams+0.892 3

18 Jack AITKEN Williams+0.988 3

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.059 2

20 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+1.522

18.18 Albon si salva con l’ultimo posto a disposizione! Esclusi in Q1 Magnussen, Latifi, Aitken, Raikkonen e Fittipaldi.

18.17 Leclerc e Vettel si migliorano e blindano la qualificazione! 6° il monegasco, 7° il tedesco. A rischio la Red Bull di Albon!

18.15 Leclerc e Vettel scalano in 11ma e 12ma posizione, con un paio di decimi di vantaggio sul primo degli esclusi. Ferrari adesso in pista per l’ultimo time-attack del Q1.

18.14 Albon e Raikkonen sono gli unici piloti attualmente in pista, a meno di 4 minuti dal termine del Q1. A breve si accenderà la bagarre per evitare l’eliminazione.

18.13 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing0:54.037 1

2 Sergio PEREZ Racing Point+0.199 1

3 Daniel RICCIARDO Renault+0.351 1

4 Carlos SAINZ McLaren+0.413 2

5 Lance STROLL Racing Point+0.558 1

6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.570 1

7 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.627 1

8 George RUSSELL Mercedes+0.740 1

9 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.748 1

10 Lando NORRIS McLaren+0.847 1

11 Charles LECLERC Ferrari+0.880 1

12 Sebastian VETTEL Ferrari+0.897 1

13 Esteban OCON Renault+0.989 1

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.993 2

15 Jack AITKEN Williams+1.076 2

16 Nicholas LATIFI Williams+1.128 2

17 Pierre GASLY AlphaTauri+1.274 1

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.455 2

19 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.500 1

20 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+1.521

18.12 Entrambi i piloti Ferrari saranno costretti ad effettuare un secondo run con gomme nuove, per mettere al sicuro la qualificazione in Q2.

18.11 Verstappen batte un colpo e si porta davanti a tutti con un notevole giro in 54″037 con gomma soft. Al momento Leclerc 9° e Vettel 10°.

18.10 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Sergio PEREZ Racing Point0:54.267 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.340 1

3 Lance STROLL Racing Point+0.449 1

4 George RUSSELL Mercedes+0.510 1

5 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.518 1

6 Charles LECLERC Ferrari+0.650 1

7 Sebastian VETTEL Ferrari+0.667 1

8 Esteban OCON Renault+0.759 1

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.044 1

10 Carlos SAINZ McLaren+1.067 1

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.197 2

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.225 1

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.270 1

14 Jack AITKEN Williams+1.313 1

15 Nicholas LATIFI Williams+1.341 1

16 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+1.617 2

17 Lando NORRIS McLaren+24.178 1

18 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – 1

19 Alexander ALBON Red Bull Racing- – 1

20 Daniel RICCIARDO Renault- – 1

18.08 Le Mercedes si mettono già al sicuro con Bottas 2° e Russell 4° utilizzando un set di gomme medie.

18.07 Buon tempo di Leclerc! Il monegasco si porta in seconda piazza, Vettel in terza a 17 millesimi dal compagno di squadra.

18.05 Sainz passa al comando su gomma hard in 55″334. In pista anche le Ferrari con gomma soft.

18.04 Tempi ancora non così competitivi: sarà necessario scendere sotto il muro del 55 per provare ad entrare in Q2.

18.03 Magnussen si mette a dettare il passo in 55″464 davanti a Fittipaldi. Si lanciano anche le Williams, l’Alfa Romeo di Raikkonen e la McLaren di Sainz.

18.02 Le due Haas rompono gli indugi e scendono in pista per il primo time-attack con gomma soft. Fittipaldi concede la scia a Magnussen.

18.00 SEMAFORO VERDE!! Tutti in pista per il Q1! 18 minuti a disposizione per evitare l’eliminazione, riservata agli ultimi cinque classificati di questa sessione.

17.58 Due minuti al via della qualifica! Grandissima attesa per una delle sessioni più importanti e significative della stagione, soprattutto in ottica futura.

17.55 Da segnalare che Pietro Fittipaldi, chiamato da Haas per sostituire Romain Grosjean (reduce dal brutto incidente di domenica scorsa), scatterà dal fondo della griglia per la sostituzione di varie componenti della power-unit.

17.52 Alle ore 18 si comincia con il Q1!! Le Williams e le Haas sembrano destinate all’eliminazione, mentre sarà grande battaglia tra vari team per evitare il 16° posto (primo degli esclusi). In FP3 Antonio Giovinazzi si è superato con l’11° tempo sull’Alfa Romeo, ma l’azzurro dovrà ripetersi per superare il taglio.

17.49 Valtteri Bottas è il grande favorito per la pole position, alla luce dell’assenza causa Covid di Lewis Hamilton, ma il finlandese dovrà mettere assieme tutti i settori per poter respingere gli attacchi del compagno di squadra George Russell e della Red Bull di Max Verstappen.

17.46 Weekend sinora molto difficile per la Ferrari. La FP3 non è stata incoraggiante dal punto di vista delle performance (13° Leclerc, 15° Vettel) e dell’affidabilità (problema tecnico alla power-unit per Vettel), perciò l’obiettivo massimo è raggiungere il Q3 con almeno una vettura.

17.43 Si profila però una qualifica ricca di colpi di scena a causa del problema legato al traffico in pista, specialmente nel Q1. Con 20 macchine sparse contemporaneamente su un tracciato che viene percorso in 55 secondi, si formeranno dei grupponi molto folti e non sarà semplice completare dei giri lanciati puliti.

17.40 Fari puntati a Sakhir sulla sfida per la pole position tra la Red Bull di Max Verstappen e le Mercedes di Valtteri Bottas e George Russell. L’olandese ha azzeccato il giro perfetto in FP3, anche con un paio di ottime scie, mentre le W11 non hanno ancora messo in evidenza il loro effettivo potenziale nelle libere.

17.36 Già assegnato anche il titolo costruttori, ma restano ancora da stabilire le posizioni alle spalle di Mercedes e Red Bull. Di seguito la classifica del Mondiale riservato ai team:

1 MERCEDES 533

2 RED BULL RACING HONDA 274

3 MCLAREN RENAULT 171

4 RACING POINT BWT MERCEDES 154

5 RENAULT 144

6 FERRARI 131

7 ALPHATAURI HONDA 97

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 8

9 HAAS FERRARI 3

10 WILLIAMS MERCEDES 0

17.33 Ricordiamo anche la classifica generale del Mondiale piloti, quando mancano due gare al termine della stagione (Hamilton è già certo del titolo, nonostante l’assenza di questo weekend causa Covid):

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 332

2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 201

3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 189

4 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 102

5 Sergio Perez MEX RACING POINT BWT MERCEDES 100

6 Charles Leclerc MON FERRARI 98

7 Lando Norris GBR MCLAREN RENAULT 86

8 Carlos Sainz ESP MCLAREN RENAULT 85

9 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 85

10 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 71

11 Lance Stroll CAN RACING POINT BWT MERCEDES 59

12 Esteban Ocon FRA RENAULT 42

13 Sebastian Vettel GER FERRARI 33

14 Daniil Kvyat RUS ALPHATAURI HONDA 26

15 Nico Hulkenberg GER RACING POINT BWT MERCEDES 10

16 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 4

17 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 4

18 Romain Grosjean FRA HAAS FERRARI 2

19 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 1

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

21 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

17.30 Quest’oggi si è già disputata la terza e ultima sessione di prove libere con Max Verstappen che ha firmato il miglior tempo sulla Red Bull. Di seguito la classifica completa della FP3:

1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 54.064 23

2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 54.270 +0.206s 20

3 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 54.427 +0.363s 24

4 31 Esteban Ocon RENAULT 54.453 +0.389s 21

5 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 54.606 +0.542s 15

6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 54.629 +0.565s 22

7 63 George Russell MERCEDES 54.664 +0.600s 20

8 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 54.678 +0.614s 20

9 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 54.693 +0.629s 18

10 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 54.720 +0.656s 16

11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 54.845 +0.781s 20

12 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 54.850 +0.786s 23

13 16 Charles Leclerc FERRARI 54.854 +0.790s 21

14 3 Daniel Ricciardo RENAULT 54.857 +0.793s 15

15 5 Sebastian Vettel FERRARI 54.858 +0.794s 17

16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 55.171 +1.107s 20

17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 55.347 +1.283s 19

18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 55.493 +1.429s 21

19 51 Pietro Fittipaldi HAAS FERRARI 55.666 +1.602s 21

20 89 Jack Aitken WILLIAMS MERCEDES 55.670 +1.606s 23

17.27 Il weekend di gara si sta svolgendo infatti sulla configurazione del tracciato denominata outer track, quasi due chilometri più corta rispetto alla versione standard utilizzata dal 2011 fino allo scorso fine settimana per i Gran Premi di Formula 1.

17.24 Si gareggia per il secondo weekend consecutivo in notturna sotto i riflettori del Bahrain International Circuit, ma con un lay-out assolutamente inedito per il circus.

17.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla diretta delle qualifiche del Gran Premio di Sakhir 2020, sedicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1.

Cronaca FP3 – Classifica FP3 – Presentazione qualifiche – Programma odierno

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio di Sakhir 2020, valido come sedicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si gareggia per il secondo weekend consecutivo in notturna sotto i riflettori del Bahrain International Circuit, ma con un lay-out assolutamente inedito per il circus. Il weekend di gara si sta svolgendo infatti sulla configurazione del tracciato denominata outer track, quasi due chilometri più corta rispetto alla versione standard utilizzata dal 2011 allo scorso weekend per i Gran Premi di Formula 1.

In assenza (causa Covid) del dominatore e sette volte campione iridato Lewis Hamilton, la tavola è apparecchiata per una qualifica estremamente incerta e significativa in ottica pole position. George Russell, chiamato a sostituire il Re Nero in Mercedes sulla sua W11, va a caccia della prima pole position della carriera per cercare di prolungare una striscia aperta di 36 qualifiche consecutive (tutte quelle che ha disputato da quando è sbarcato in Formula 1) in cui ha battuto il proprio compagno di squadra in termini di tempo sul giro. Valtteri Bottas resta comunque il grande favorito per la pole al pari di Max Verstappen, autore del miglior crono assoluto delle prove libere sulla Red Bull. Obiettivo Q3 in casa Ferrari per Charles Leclerc e Sebastian Vettel, ma le sensazioni non sono incoraggianti dopo la FP3.

Appuntamento fissato alle ore 18.00 italiane con il semaforo verde della qualifica del Gran Premio di Sakhir 2020, penultima tappa del campionato 2020 di Formula 1. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della spettacolare battaglia per la pole position tra George Russell, Valtteri Bottas e Max Verstappen: buon divertimento!

