LIVE Vuelta a Espana 2020, Zarzuela-Madrid in DIRETTA: il gruppo pedala verso Madrid

14.54 Ora è la Ineos Grenadiers, squadra di Richard Carapaz, a posare per la foto di gruppo

14.52 Con il ritiro di Formolo, saranno dunque in 142 a concludere la Vuelta a España 2020, a fronte dei 176 partecipanti partiti da Irùn.

14.48 Arriva il momento della foto delle quattro maglie della Vuelta. Roglic in rosso, Mas in bianco, Guillaume Martin a pois e Carapaz in verde, visto che Roglic non può vestire due maglie contemporaneamente.

14.45 Quest’oggi non ha preso il via Davide Formolo, della UAE-Emirates. Davide Cattaneo sarà dunque l’unico italiano a concludere questa Vuelta.

14.42 105 chilometri all’arrivo.

13.35 La foto di squadra per la Jumbo-Visma:

14.25 Prosegue il cammino del gruppo verso Madrid. La corsa ovviamente si accenderà all’entrata nel circuito.

14.18 L’abbraccio tra i due ex compagni di squadra:

14.10 120 chilometri al traguardo, andatura cicloturistica per il gruppo.

14.03 Tutte le maglie della Vuelta:

Finalmente llegamos a Madrid, ¡muchas gracias a todos! 👏 😊We finally made it! Thumbs up 📸: @PhotoGomezSport #LaVuelta20 pic.twitter.com/rx8yUmdsws — La Vuelta (@lavuelta) November 8, 2020

13.55 Percorsi i primi 10 chilometri di gara.

13.45 Nella prima parte di gara sarà ovviamente andatura turistica e senza attacchi.

13.40 Il momento del via dall’Ippodromo:

👏🏼 A por la etapa 18 Stage 18 is underway‼️#LaVuelta20 pic.twitter.com/oYscpFrq5A — La Vuelta (@lavuelta) November 8, 2020

13.37 Ecco la Maglia Rossa Roglic:

13.34 La frazione è scattata alle 13.30, quella odierna è ovviamente una passerella prima della volata conclusiva nella capitale iberica.

13.32 Oggi in programma la diciottesima ed ultima tappa: si parte da Hipódromo de la Zarzuela per arrivare a Madrid, per un percorso di 139,6 chilometri.

13.30 Buongiorno e ben ritrovati con la nostra diretta della Vuelta a España 2020.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della diciottesima e ultima tappa della Vuelta a España 2020. Si parte da Hipódromo de la Zarzuela per arrivare a Madrid, per un percorso di 139,6 chilometri. Una giornata che sarà una passerella per il gruppo, in particolare per Primoz Roglic, vincitore della sua seconda Vuelta consecutiva dopo aver sofferto ieri sull’Alto de la Covatilla. Il podio sarà completato dall’ecuadoriano Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) e dal britannico Hugh Carthy (EF Pro Cycling).

Sarà una tappa abbastanza tranquilla, dove non ci saranno difficoltà altimetriche. Il finale di tappa sarà caratterizzato da un circuito da ripetere per sei volte, fino ad arrivare alla volata finale con principali protagonisti Sam Bennett e Pascal Ackermann.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della sedicesima tappa della Vuelta 2020 dalle ore 12.00. Buon divertimento!

Foto: Alvaro Bueno/Shutterstock