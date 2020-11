LIVE MotoGP, GP Valencia 2020 DIRETTA: Morbidelli vince in volata, Mir Campione. Valentino Rossi: “Yamaha non capisce il problema”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’ordine d’arrivo della gara: Franco Morbidelli precede Miller per meno di un decimo!

La classifica generale del Mondiale MotoGP

La cronaca della gara: a Franco Morbidelli la vittoria di tappa, Joan Mir si prende il Mondiale

VIDEO Gli highlights e la sintesi della gara: vittoria di Franco Morbidelli

Franco Morbidelli: “Ho avuto un ritmo incredibile, bel duello con Miller”

Valentino Rossi: “Era importante capire come finire la gara, Yamaha non capisce come risolvere il problema”

Joan Mir Campione del mondo: “Incredibile: ho realizzato il sogno della mia vita”

La classifica del Mondiale piloti MotoGP: Joan Mir Campione del Mondo

14.55 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.

14.53 Per Valentino Rossi una gara anonima, conclusa in dodicesima posizione. Al momento sembra che solo Morbidelli sia in grado di guidare come si deve la Yamaha.

14.52 In classifica generale Joan Mir sale a 171 punti: è matematicamente irraggiungibile. Anche quest’anno, dunque, il Mondiale non si è assegnato all’ultima gara. Franco Morbidelli è secondo a -29, 3° Rins a -33, 4° Vinales a -44, 5° Quartararo a -46.

14.50 La Suzuki torna a vincere il Mondiale della classe regina 20 anni dopo Kenny Roberts jr.

14.50 Iniziano i meritati festeggiamenti per Joan Mir.

14.49 Questo l’arrivo in volata tra Morbidelli e Miller.

14.46 Franco Morbidelli, al terzo successo stagionale, ha preceduto Miller di appena 93 millesimi! E’ stato un finale in volata, al termine del duello più bello ed appassionante della stagione. 3° Pol Espargarò a 3″: secondo podio consecutivo per lo spagnolo della KTM. 4° Rins, poi Binder, Oliveira, Mir, Dovizioso, Aleix Espargarò e Vinales. 11° Bagnaia, 12° Valentino Rossi, 15° Petrucci, 18° Savadori.

14.43 Joan Mir (Suzuki), settimo al traguardo, si è laureato campione del mondo per la prima volta in carriera in MotoGP. Si tratta del secondo titolo nel Motomondiale dopo quello in Moto3 nel 2017.

14.42 Un ultimo giro allucinante! Jack Miller ha passato due volte Morbidelli, prendendosi dei rischi assurdi. Il romano non ha tremato ed ha subito restituito il sorpasso all’australiano. Un duello ruvido, un corpo a corpo stupendo!

HA VINTOOOOOO!!! GRANDISSIMO FRANCO MORBIDELLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

-1 Chiude la porta Morbidelli, Miller sta cercando un minimo spiraglio per fiondarsi!

-1 Miller sorpassa ancora Morbidelli, risponde il romano e torna davanti! Allucinante!

-1 PAZZESCOOOOOOOOOOO!!! Miller attacca e supera in rettilineo Morbidelli, che risponde alla staccata successiva e torna davanti!

-2 FINALE DA BRIVIDI! Miller è a 2 decimi da Morbidelli, sono davvero incollati ora! L’australiano potrebbe tentare un attacco disperato. Il romano deve mantenere i nervi saldi.

-3 Dovizioso è ottavo, non ne ha per andare a riprendere Mir.

-3 Miller è un cagnaccio, torna a 4 decimi da Morbidelli. Per ora non riesce però ad essere così vicino da provare un attacco.

-4 Mir è settimo a 8 secondi da Morbidelli. Quanto basta per vincere il Mondiale, il secondo in carriera dopo quello del 2017 in Moto3.

-4 Morbidelli deve lottare per ottenere la terza vittoria stagionale. Miller paga qualcosa e torna a mezzo secondo di distacco.

-5 Miller ha ripreso Morbidelli. I due piloti sono insieme. L’australiano ha recuperato 3 decimi in un colpo solo. Ora sarà corpo a corpo.

-6 Sei decimi tra Morbidelli e Miller. E’ corsa a due per la vittoria. 3° Pol Espargarò a 3″3 dalla vetta. Seguono Rins, Binder, Oliveira, Mir, Dovizioso e Aleix Espargarò. 10° Vinales, 11° Bagnaia, 12° Valentino Rossi.

-7 E’ serrato il duello tra Morbidelli e Miller. Tra di loro gap di 7 decimi. L’italiano deve cercare di non far tornare in scia il centauro della Ducati Pramac.

-8 Le cadute stanno favorendo Mir, che è settimo: sin qui una gara assolutamente al risparmio per lo spagnolo, che sta per laurearsi campione del mondo.

-8 HARAKIRI DI NAKAGAMI! Attacco suicida su Pol Espargarò, frena troppo tardi e finisce a terra. Disastro per il giapponese, ha buttato via il podio.

-9 13° Valentino Rossi, che ha superato Cal Crutchlow, è 12°.

-9 VAI FRANCO! Risponde alla grande il romano e torna ad avere 8 decimi su Miller! Vuole vincere , sta dando tutto! Dovizioso a 6 decimi da Mir.

-10 Finalmente Dovizioso si sbarazza di Aleix Espargarò ed è nono. Ora c’è Mir davanti al forlivese.

-10 GIRO VELOCE DI MILLER! Si porta a mezzo secondo da Morbidelli. Il romano deve resistere!

-11 Momento di difficoltà per Morbidelli. Miller si riporta a 8 decimi! Ricordiamo che l’italiano ha una gomma hard all’anteriore e una media al posteriore. Doppia media, invece, per l’australiano.

-12 Non si arrende Miller e torna a 9 decimi da Morbidelli. Dovizioso non riesce a sbarazzarsi di Aleix Espargarò ed è decimo.

-13 Nakagami è il più veloce in pista. Ora è a 1″ da Pol Espargarò.

-13 Ora Valentino Rossi è in scia a Crutchlow, distante 14″2 da Morbidelli. Davanti a lui, però, sono ormai scappati Vinales e Bagnaia.

-14 Nakagami mette nel mirino il podio. E’ a 1″4 da Pol Espargarò.

-14 Franco Morbidelli sta andando a caccia del terzo successo stagionale. Mica male…Per il Mondiale è tardi, ma nel 2021 ci potrà riprovare, soprattutto se, come pare, Marc Marquez dovesse saltare le prime gare.

-15 STRAPPO DI MORBIDELLI! 1″264 su Miller, ora l’australiano sta faticando! Sempre 3° Pol Espargarò a 1″9 dal romano.

-16 FUGA VERA DI MORBIDELLI! Un secondo di vantaggio su Miller!

-16 Mir rompe gli indugi, attacca e supera Pol Espargarò. Ora è ottavo, sempre più vicino al Mondiale. E’ a +28 su Morbidelli in classifica generale.

-17 Botta e risposta tra Rins e Oliveira per il quinto posto. Lo spagnolo resta davanti.

-17 Torna ad allungare Morbidelli, 7 decimi su Miller. E’ un tira e molla tra l’italiano e l’australiano. Dovizioso ha ripreso Mir per il nono posto. Davanti a loro c’è l’imprevedibile Aleix Espargarò con l’Aprilia.

-18 Valentino Rossi in crisi con le gomme. Viene superato da Bagnaia e Crutchlow: ora è 14°. E’ Morbidelli che sta salvando la Yamaha.

-18 Miller recupera e si riporta a mezzo secondo da Morbidelli.

-19 CADUTO QUARTARARO! Il francese dà addio definitivamente al Mondiale. Ma non sarebbe cambiato nulla nemmeno arrivando al traguardo.

-19 Al momento Franco Morbidelli sarebbe secondo in classifica generale a 27 punti da Mir, che dunque festeggerebbe il titolo iridato con una gara d’anticipo.

-20 Morbidelli al comando con 0.770 su Miller e 1″3 su Pol Espargarò. Sta andando in fuga!

-20 Vinales sta facendo da tappo a Valentino Rossi, che tuttavia non trova il guizzo per superarlo.

-21 Dovizioso sta provando a riprendere Mir per il nono posto.

-21 Allunga ancora Morbidelli, ora ha 6 decimi su Miller. Se il romano fosse sempre così continuo in tutti i fine settimana…Per ora è ancora altalenante, ma il tempo è dalla sua.

-22 Caduto Zarco, era sesto. E Mir ringrazia: ora è nono. 10° Dovizioso, 11° Vinales, 12° Rossi, 15° Quartararo.

-23 Incredibile come Mir stia facendo la formichina. Lo spagnolo si sta accontentando della decima posizione, senza correre alcun rischio. Alle sue spalle c’è Dovizioso ad un secondo.

-23 Inizia a carburare anche Valentino Rossi, che ora gira mezzo secondo più lento rispetto a Morbidelli. Il Dottore è in scia a Vinales.

-23 Sta martellando Morbidelli, che ora ha mezzo secondo di vantaggio su Miller.

-24 Valentino Rossi passa Bagnaia ed è 13°. Ora davanti a lui c’è il compagno di squadra Vinales.

-24 Morbidelli non riesce a schiodarsi di dosso Miller e Pol Espargarò. Perde invece terreno Nakagami, che paga 1″4 dalla vetta.

-25 Mir non sta forzando. Al momento il decimo posto gli sarebbe utile per vincere il Mondiale!

-25 1’31″7 per Miller. Giro veloce per l’australiano, che non lascia scappare Morbidelli. Il centauro italiano è l’unico che sta facendo volare la Yamaha. Lontanissimi Vinales, Rossi e Quartararo.

-26 Prova subito ad allungare Morbidelli. Alle spalle del romano troviamo Miller, Pol Espargarò, Nakagami, Oliveira, Zarco e Rinz. 10° Mir, 11° Bagnaia, 12° Dovizioso, 13° Vinales, 14° Valentino Rossi, 18° Quartararo.

-27 giri alla fine. Miller parte bene, ma finisce lungo alla prima curva e Franco Morbidelli lo ripassa! Il romano è al comando! 11° Mir, 14° Valentino Rossi.

14.00 PARTITI!

13.59 I piloti si schierano sulla griglia di partenza. Ricordiamo che Joan Mir, con un podio, sarà sicuro di vincere il Mondiale con una gara d’anticipo.

13.58 Giro di ricognizione!

13.56 Ci siamo. Saranno 27 i giri da percorrere.

13:54 Le temperature sono molto simili a quelle viste la scorsa settimana, l’unica discriminante è quella del vento che spira con maggiore forza oggi.

13:51 Tanta fatica inaspettata in questo weekend poi per Alex Rins, il quale ha chiuso in 14ma posizione la qualifica ed addirittura in 16ma piazza il warm-up. Sicuramente non è facile per lui sapendo che il compagno di squadra (in origine seconda guida) si appresta a diventare Campione del Mondo.

13:48 C’è curiosità sulla gara che sarà in grado di fare “Pecco” Bagnaia: il ducatista ha subito problemi fisici che ne hanno rallentato la crescita esponenziale che stava avendo quest’anno, ma ci sono tutti i margini per fare bene nelle ultime due apparizioni.

13:45 Mancano 15 minuti allo start, i piloti sono schierati in griglia con gli ingegneri al loro fianco.

13:41 Ricordiamo per chi non lo sapesse che Marc Marquez rischia di non arrivare al meglio nemmeno alla prossima stagione, non filtra ottimismo sul recupero del talento spagnolo.

13:38 Chi proprio non trova feeling è Fabio Quartararo: il francese dopo un avvio di stagione devastante è crollato, complice una Yamaha che non l’ha particolarmente aiutato.

13:35 Buona mattinata per Andrea Dovizioso: il ducatista dovrà però fare un miracolo per risalire la china e recuperare dalla 17ma piazza della partenza.

13:32 Il vantaggio dell’alfiere della Suzuki sui rivali in campionato è più che rassicurante ed è probabile che già oggi arriverà la conferma matematica del suo successo.

13:28 Il leader della classifica, Joan Mir, partirà 12° ma ha dimostrato nelle scorse giornata di avere un ottimo passo gara e recuperare per lui non dovrebbe essere un problema.

13:25 Dalla seconda fila scatteranno invece Zarco, Pol Espargaro e Vinales.

13:21 Ricordiamo che dalla pole position scatterà il nostro Franco Morbidelli, affiancato in prima fila da Miller e Nakagami.

13:18 Questi i risultati del warm up di stamattina:

1 21 F. MORBIDELLI 1:31.057 2 44 P. ESPARGARO +0.138 3 30 T. NAKAGAMI +0.263 4 43 J. MILLER +0.310 5 4 A. DOVIZIOSO +0.311 6 33 B. BINDER +0.348 7 41 A. ESPARGARO +0.351 8 36 J. MIR +0.356 9 20 F. QUARTARARO +0.383 10 88 M. OLIVEIRA +0.550

13:15 Un saluto a tutti gli amici appassionati di MotoGP, benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Valencia, penultimo appuntamento stagionale.

La griglia di partenza – La cronaca del warm-up – I tempi e la classifica del warm-up

Tony Arbolino vince in Moto3 e riapre il Mondiale!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Valencia, penultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito Ricardo Tormo della località spagnola. Si preannuncia grandissimo spettacolo su un tracciato sempre molto esigente, dove si è già corso settimana scorsa il GP d’Europa. Si tratta di un appuntamento fondamentale per le sorti dell’intero campionato: lo spagnolo Joan Mir si presenta da leader del Mondiale, con 37 punti di vantaggio sul francese Fabio Quartararo, 41 lunghezze di margine su Alex Rins e Maverick Vinales. Il centauro della Suzuki può dunque conquistare il titolo iridato per la prima volta in carriera, gli altri piloti proveranno a tenere aperti i conti in vista dell’ultima gara di Portimao.

Franco Morbidelli scatterà dalla pole position e andrà a caccia della terza vittoria stagionale. Il pilota della Yamaha Petronas partirà davanti alla Ducati di Jack Miller e alla Honda di Takaaki Nakagami. Il romano può provare a scappare via, ma attenzione a quello che succederà nelle retrovie: Maverick Vinales è sesto, Fabio Quartararo 11mo, Joan Mir 12mo sono pronti per uno stretto marcamento in ottica iridata. Valentino Rossi proverà a rimontare dalla 16ma piazzola, stesso discorso vale per Andrea Dovizioso che partirà proprio alle spalle del Dottore. Da tenere d’occhio il buon Francesco Bagnaia, ottavo sulla griglia di partenza.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Valencia, penultima tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

