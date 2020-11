MotoGP, GP Valencia 2020: risultati e classifica warm-up. Morbidelli ancora sugli scudi, bene Dovizioso. Valentino Rossi è 15°

Franco Morbidelli è ancora in mostra nel warm up del GP di Valencia per quel che riguarda la MotoGP. Il centauro della Yamaha guida infatti con il tempo di 1’31″057, precedendo di 138 millesimi Pol Espargaro e di 263 Takaaki Nakagami, l’uno su KTM, l’altro su Honda.

Notizie di buona rilevanza anche per Andrea Dovizioso, quinto a 311 millesimi da Morbidelli e a uno solo dall’altra Ducati di Jack Miller. Continuano a nascondersi tanto Joan Mir quanto Fabio Quartararo: la Suzuki dell’berico è ottava, la Yamaha del nizzardo è invece nona, con davanti a loro Binder ed Espargaro e Oliveira appena dietro.

Per gli altri italiani notizie contrastanti: Francesco Bagnaia è 11°, mentre confermano le proprie difficoltà sia Valentino Rossi che Danilo Petrucci, rispettivamente 15° e 17°. Ultimo Lorenzo Salvadori con l’Aprilia. Quella che si aspetta è una gara che potrebbe decidere il titolo mondiale e che si preannuncia infuocata.

CLASSIFICA WARM-UP GP VALENCIA 2020 – MOTOGP

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 316.8 1’31.057

2 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 324.3 1’31.195 0.138 / 0.138

3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 322.8 1’31.320 0.263 / 0.125

4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 328.9 1’31.367 0.310 / 0.047

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 330.5 1’31.368 0.311 / 0.001

6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 324.3 1’31.405 0.348 / 0.037

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.8 1’31.408 0.351 / 0.003

8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 321.3 1’31.413 0.356 / 0.005

9 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 318.3 1’31.440 0.383 / 0.027

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 324.3 1’31.607 0.550 / 0.167

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 325.8 1’31.695 0.638 / 0.088

12 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 318.3 1’31.704 0.647 / 0.009

13 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 325.8 1’31.769 0.712 / 0.065

14 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 330.5 1’31.788 0.731 / 0.019

15 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 319.8 1’31.832 0.775 / 0.044

16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.8 1’31.863 0.806 / 0.031

17 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 322.8 1’31.963 0.906 / 0.100

18 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 325.8 1’32.184 1.127 / 0.221

19 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 324.3 1’32.219 1.162 / 0.035

20 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 324.3 1’32.242 1.185 / 0.023

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.8 1’32.775 1.718 / 0.533

federico.rossini@oasport.it

Foto: LaPresse