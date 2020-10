LIVE Sonego-Evans, Semifinale ATP Vienna 2020 in DIRETTA: l’azzurro cerca la finale dopo l’impresa con Djokovic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del torneo ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Sonego e il britannico Daniel Evans.

Non si sono ancora spenti gli echi dell’impresa di Sonego di ieri: il torinese ha inflitto la peggior sconfitta da 15 anni a questa parte a Novak Djokovic, per di più in un’ora e 8 minuti, dominando dall’inizio alla fine sul centrale allestito all’interno della Wiener Stadthalle. Con il best ranking già in tasca (almeno numero 35 o 36 a seconda dell’andamento del francese Adrian Mannarino a Nur-Sultan), arriva la sfida a un giocatore, Evans, con tanta fantasia nel suo tennis, ma che finora non ha mai affrontato.

Se il percorso di Sonego è stato particolare, con il suo status di lucky loser (dal momento che aveva perso nell’ultimo turno di qualificazioni con lo sloveno Aljaz Bedene, ma è stato ripescato per i forfait di Schwartzman e de Minaur), non da meno è stato quello di Evans: entrato con lo special exempt a seguito della semifinale ad Anversa, il trentenne di Birmingham ha eliminato proprio Bedene (con ritiro annesso), l’austriaco con wild card Jurij Rodionov e infine il bulgaro Grigor Dimitrov.

Molto particolare la situazione del torneo della capitale austriaca, che vede in semifinale una testa di serie (il russo Andrey Rublev, numero 5 del seeding), un giocatore entrato con il ranking protetto, il sudafricano Kevin Anderson, e i due protagonisti del match di cui ci occupiamo, uno presente con lo special exempt e l’altro da lucky loser. Può succedere anche questo in un ATP 500, che ha ribadito come i giocatori in fiducia o redivivi possano dire la loro. Fiducia che certamente hanno Rublev, Evans e ora anche Sonego, guizzo che invece è capitato ad Anderson.

Il match tra Lorenzo Sonego e Daniel Evans è programmato ufficialmente non prima delle ore 15:00, ma, dal momento che l’altra semifinale inizierà alle ore 14:00, è molto più probabile che cominci non prima delle 15:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Leo Hagen