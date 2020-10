Tennis, ATP Vienna 2020: Lorenzo Sonego realizza l’impresa. Domina Novak Djokovic e vola in semifinale

Lorenzo Sonego non dimenticherà mai il 30 ottobre 2020. Una giornata che resterà nella carriera del piemontese e nella storia del tennis italiano, perchè il nativo di Torino ha sconfitto Novak Djokovic o meglio, verrebbe da dire, ha dominato il numero uno del mondo. Un perentorio successo in due per 6-2 6-1 in un’ora e dieci minuti di gioco per Sonego, che ha giocato semplicemente il miglior match della carriera.

Lorenzo è il sesto italiano di sempre a battere il numero uno del mondo e ciò non accadeva dal 2017 (Fognini contro Murray a Roma). Un capolavoro quello del piemontese, che lascia solo tre game al serbo, tenendo una percentuale alta con il servizio (67% con la prima e otto ace) e rispondendo benissimo, soprattutto con il dritto. Con questo successo Sonego festeggia anche il best ranking, diventando il nuovo numero 35 del mondo.

Loading...

Loading...

Il primo set è un monologo del tennista piemontese. Sonego domina il numero uno del mondo con una partenza sprint che lo vede portarsi sul 4-0 con doppio break di vantaggio. L’azzurro tiene un ritmo altissimo con il dritto, serve bene (6 ace) e mette grande pressione in risposta ad un Djokovic in grandissima confusione. Sonego conserva il vantaggio e chiude la prima frazione sul 6-2 con pieno merito.

Si aspetta una reazione del serbo ed invece il copione non cambia e vede sempre un Sonego in totale controllo della partita. Break in apertura del piemontese e poi game vinto al servizio con tre ace, con il nativo di Torino che si porta sul 2-0. Il quarto game è una battaglia, ma Sonego è eccezionale ad annullare tre palle del controbreak e a tenere il servizio al quinto vantaggio. Il piemontese vola sulle ali dell’entusiasmo e strappa il servizio ancora una volta al serbo. L’azzurro recupera anche da 0-40 nel quinto game, annullando tre palle break consecutive e salendo 5-1. Anche l’ultimo game è sublime e Sonego chiude con un passante di dritto meraviglioso, esplodendo di gioia per una vittoria che vale una carriera.

Per Sonego è la prima semifinale della carriera in un ATP 500, in un torneo che lo ha visto entrare in tabellone da lucky loser. Adesso il nativo di Torino affronterà il vincente del quarto di finale tra il bulgaro Grigor Dimitrov ed il britannico Daniel Evans.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Leo Hagen