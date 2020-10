Lorenzo Sonego batte Diokovic! Quante posizioni guadagna nel ranking Atp? Le proiezioni di classifica

Lorenzo Sonego è entrato da lucky loser nel tabellone del torneo ATP 500 di Vienna ma dopo il trionfo contro Novak Djokovic ha conquistato la copertina. Un vero e proprio miracolo sportivo quello compiuto dall’azzurro che ha sconfitto con un nettissimo 6-2 6-1 il numero 1 del mondo. Il piemontese ha iniziato la settimana da numero 42 del ranking ATP ma attualmente occupa, seppur virtualmente, la posizione numero 35 grazie ai 180 punti garantiti a chi accede alle semifinali.

Attualmente l’azzurro conta 1423 punti ma il quadro potrebbe cambiare completamente in caso di un ulteriore successo. Si perchè in caso di sconfitta in finale i punti salirebbero a 300 e in caso di trionfo finale sarebbero addirittura 500. Nella prima ipotesi Sonego entrerebbe per la prima volta in carriera nella top-30 (andrebbe ad occupare proprio il 30° posto) mentre in caso di vittoria salirebbe fino alla 27ma piazza del ranking ATP.

Uno scenario suggestivo e molto affascinante che potrebbe concretizzarsi se il piemontese riuscisse a mantenere il livello prestazionale mostrato nella partita di oggi. Sulle ali dell’entusiasmo Sonego punta ora dritto alla vittoria con l’obiettivo di stupire chi fino ad oggi non ha creduto in lui.

Foto: Lapresse