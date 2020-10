Tennis, Lorenzo Sonego sconfigge Novak Djokovic: tutte le vittorie degli italiani contro i n.1 del mondo

Con il trionfo di oggi contro Novak Djokovic, Lorenzo Sonego entra nella storia del tennis nostrano. Il piemontese, infatti, è il sesto italiano a battere il numero uno al mondo. Una vittoria netta, meritata come dimostra anche il punteggio (6-2 6-1). Il 25enne nativo di Torino è stato autore di una partita incredibile, giocata ad un livello altissimo mai palesato prima di oggi.

Il primo italiano a riuscire in questa impresa fu Corrado Barazzutti che nel lontano 1974 sconfisse il rumeno Ilie Nastase 3-6 7-6 6-1 sulla terra rossa di Monaco di Baviera ai quarti di finale. L’anno seguente fu Adriano Panatta a battere il numero uno del mondo lo statunitense Jimmy Connors nella finale del torneo si Stoccolma con il punteggio di 6-4 6-3. La stessa e identica sfida si ripropose al secondo turno dello Houston Open nel 1977 e l’esito fu lo stesso con Panatta che sconfisse 6-1 7-5 l’americano.

Loading...

Loading...

Gianluca Pozzi riuscì nell’impresa nel 2000 quando sull’erba di Wimbledon superò il grandissimo Andre Agassi che fu costretto al ritiro dopo aver vinto 6-4 il primo set ed era sotto nel secondo 3-2 al terzo turno, l’azzurro conquistò così l’accesso agli ottavi di finale dello Slam inglese.

Il miracolo sportivo compiuto da Filippo Volandri al terzo turno degli Internazionali d’Italia del 2007 contro Roger Federer è rimasto nel cuore e nella mente degli appassionati. L’azzurro si impose con una prestazione mostruosa 6-2 6-4 contro il campione svizzero e dopo la vittoria contro Tomas Berdych approdò in semifinale dove si arrese 6-1, 6-2 al cileno Fernando González.

Sempre sulla terra rossa del Foro Italico un altro azzurro è riuscito a battere un numero uno, parliamo di Fabio Fognini che solo tre anni fa è riuscito a superare 6-2 6-4 Andy Murray. Una serata strepitosa per il tennista di Arma di Taggia che con grinta e tanta tecnica ha letteralmente dominato il match contro il britannico. L’ultimo di questa lista di grandissimi del tennis nostrano riuscito nell’impresa di sconfiggere il migliore tennista al mondo del momento è stato, come detto, Lorenzo Sonego che siamo certi non dimenticherà mai l’impresa compiuta a Vienna.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse