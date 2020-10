Tennis, ATP Vienna 2020: super Lorenzo Sonego! Hurkacz sconfitto in due set e sfida contro Djokovic nei quarti di finale

Lorenzo Sonego è super a Vienna (Austria)! L’azzurro continua la sua corsa nell’ATP 500 da lucky loser e batte in due lottati set 7-6 (6) 7-6 (2) il polacco (n.31 del ranking) Hubert Hurkacz in 1 ore 50 minuti. Una partita molto equilibrata, dai connotati da psicodramma per entrambi nel primo parziale, nel corso del quale i due giocatori hanno avuto chance per imporsi e con Sonego col colpo bravo a spuntarla. Sarà dunque lui il prossimo avversario del n.1 del mondo Novak Djokovic nei quarti di finale, match impossibile ma affascinante. Con questo risultato, il tennista del Bel Paese entra nella top-40 (n.38 del mondo).

Nel primo set l’avvio è all’insegna del servizio: entrambi mantengono una buona velocità di crociera, senza eccessive difficoltà. L’azzurro però nel quinto gioco macina il polacco da fondo e al terzo tentativo strappa il servizio a Hurkacz. La gestione dei turni in battuta è perfetta per Lorenzo fino al decimo game, quando qualcosa si inceppa: errori non forzati e doppi falli portano al 5-5. Sonego vive un brutto momento ed è costretto anche ad annullare una palla set al rivale nel dodicesimo gioco, prima di andare al tie-break. Qui accade di tutto: il n.31 ATP vola sul 4-0, agevolato dai gratuiti del tennista tricolore. Improvvisamente, però, il polacco si perde, commettendo errori grossolani e ridando vigore all’italiano. Il piemontese si ridesta dal proprio torpore, mettendo in scena una rimonta incredibile valsa l’8-6 conclusivo, con un dritto fulminante lungolinea a sancire la chiosa.

Nel secondo set si seguono con continuità i turni in battuta, ma è l’azzurro a far vedere nello scambio di averne un po’ di più. Nel decimo game la chance arriva, ma sul match-point Hurkacz è bravissimo a salvare con l’ausilio del servizio. Altro tie-break e Lorenzo gioca alla perfezione i punti importanti, provocando i tanti errori dell’avversario. La contesa va in archivio sul 7-2, con Sonego che totalizza 5 ace, ottenendo l’86% dei punti con la prima di servizio e il 63% con la seconda. Per lui si tratta del 2° quarto di finale stagionale in un torneo ATP dopo quello di Rio, il 7° in carriera e il 2° in un ATP 500.

Foto: LaPresse