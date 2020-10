Lorenzo Musetti pronto a tornare in campo: settimana prossima al Challenger di Parma

Lorenzo Musetti è pronto per tornare in campo, settimana prossima (2-8 novembre) parteciperà al Challenger di Parma. L’azzurro, reduce da un lieve infortunio che lo ha costretto al ritiro durante la semifinale dell’ATP 250 di Sardegna contro Djere, è pronto per giocare dopo un paio di settimane di assenza e giocherà a Parma dove un mesetto fa perse contro Frances Tiafoe al secondo turno.

Lorenzo Musetti, testa di serie numero 4 del tabellone, esordirà al primo turno contro Filippo Baldi, poi incrocerebbe il vincente del confronto tra Roberto Marcora e il francese Hugo Grenier. Sulla carta sono tutti avversari alla portata del piemontese, lanciato verso il possibile quarto di finale contro uno tra il tedesco Cedrik-Marcel Stebe, la wild-card Andrea Pellegrino, il belga Kimmer Coppejans e il francese Alexandre Muller. Possibile una semifinale contro il sempre ostico bosniaco Damir Dzumhur o Federico Gaio, mentre dall’altra parte del tabellone i favoriti sono il francese Gregoire Barrere (testa di serie numero 1), il serbo Nikola Milkojevic, gli statunitensi J.J. Wolff e Maxime Cressy.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse