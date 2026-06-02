LIVE Fonseca-Mensik, Roland Garros 2026 in DIRETTA: incrocio imperdibile tra due assi della nuova generazione

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra il brasiliano Joao Fonseca e il ceco Jakub Mensik, valido per i quarti di finale del Roland Garros, unico torneo del grande Slam che si gioca sulla terra battuta. I rispettivamente classe 2006 e 2005 sono pronti a regalarci una sfida che probabilmente aprirà la prima di una lunga rivalità che vivremo nel corso delle loro carriere.

Fonseca, per raggiungere i primi quarti di finale in uno Slam della sua carriera, ha superato al primo turno del torneo parigino la wild card Luka Pavlovic per 3-0, al secondo turno il croato Dino Prizmic per 3-2, Il serbo Novak Djokovic per 3-2 e, agli ottavi di finale, il norvegese Casper Ruud per 3-1. Questo è il primo incontro con il ceco a livello ATP, con un precedente che risale alle Next Gen Finals del 2024, con il brasiliano che vinse 3-2 (3-4, 4-3, 4-3, 3-4, 4-3).

Per quanto riguarda il tennista ceco, unico protagonista della nuova generazione (considerando i 2004 in poi) a vincere un titolo Masters 1000, quello di Miami nel 2025 in finale contro il già citato Djokovic per 2-0 (7-6, 7-6), per accedere ai quarti di finale ha superato 3-0 il francese Titouan Droguet, l’argentino Mariano Navone per 3-2, per 3-1 l’australiano Alex De Minaur e per 3-2 il russo Andrei Rublev.

Il match tra Fonseca e Mensik sarà l’ultimo in programma sul Philippe-Chatrier, con il programma che inizierà alle 11.00 con la sfida tra la russa Andreeva e la rumena Cirstea che saranno seguite dal serby ucraino tra Kostyuk e Svitolina. A seguire, ci sarà il quarto di finale tra lo spagnolo Jodar e il tedesco Zverev, che anticiperà la partita che racconteremo su OA Sport con la cronaca testuale in Diretta e in Live! Buon divertimento a tutti!