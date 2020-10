VIDEO Lorenzo Sonego-Evans 2-0: highlights e sintesi. L’azzurro vola in finale all’ATP 500 di Vienna!

Lorenzo Sonego ha sconfitto Daniel Evans e si è qualificato alla Finale del torneo ATP 500 di Vienna. L’azzurro si è imposto per 6-3 6-4 sul cemento indoor della capitale austriaca e ha così staccato il pass per l’atto conclusivo, dove incrocerà il fortissimo russo Andrey Rublev. Il nostro portacolori, ieri capace di firmare un’autentica impresa battendo Novak Djokovic, si è ripetuto anche oggi e ora proverà a giocarsela alla pari contro il numero 8 al mondo per provare ad alzare al cielo il trofeo. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Sonego-Evans, semifinale del torneo ATP 500 di Vienna.

VIDEO HIGHLIGHTS SONEGO-EVANS, SEMIFINALE ATP 500 VIENNA:

Loading...

Loading...

Foto: Marta Magni – MEF