LIVE Sonego-Evans 6-3 6-4, Semifinale ATP Vienna 2020 in DIRETTA: l’azzurro vola nella sua prima finale 500 in carriera, domani sfida a Rublev!

Salirà al numero 32 del mondo Sonego con questo risultato, e domani ci sarà la sfida a Rublev!

LORENZO SONEGO VOLA IN FINALE A VIENNA, 18 ANNI DOPO GIANLUCA POZZI! 6-3 6-4 a Daniel Evans, è la seconda finale italiana in un 500 dopo quella raggiunta da Gianluca Mager a Rio e anche la seconda sua in carriera!

40-0 TRE MATCH POINT SONEGO! Cerca il chip&charge Evans e non gli riesce, tre chance per la finale!

30-0 CHE PUNTO DI SONEGO! Magnifico recupero di dritto di Evans, ma il controbalzo di Lorenzo e il successivo passante, entrambi di rovescio, valgono il prezzo del biglietto!

15-0 Ottima prima e due dritti di Sonego, quello lungolinea è vincente!

5-4 Sonego, Evans viene ancora a chiudere con la volée alta di dritto, ma sarà l’azzurro a servire per il match.

40-30 Ancora a rete Evans, corre ovunque Sonego, ma sull’ultima volée di rovescio non può arrivare.

30-30 Si ferma sul nastro il dritto di Sonego.

15-30 ROVESCIO VINCENTE LUNGOLINEA DI SONEGO!

15-15 Rovescio di Evans che non rimane in campo di poco.

15-0 Di nuovo a rete Evans, protegge tutto con le volée di dritto.

5-3 Sonego, gran prima e si tira fuori dai guai in un game complicato!

Vantaggio Sonego, cerca la risposta vincente incrociata di dritto Evans, ma la sbaglia.

40-40 L’URLO DI SONEGO! Lo tira fuori sul dritto stretto vincente dopo aver giocato il lungolinea!

30-40 Palla break Evans, notevole passante in corsa di dritto del britannico, non fa in tempo Sonego a giocare la volée di rovescio.

30-30 Arriva sulla palla corta di dritto Evans, che poi chiude con la volée alta.

30-15 Altra gran prima di Sonego!

15-15 Prima vincente di Sonego.

0-15 Appena largo il dritto di Sonego.

4-3 Sonego, ancora punto a rete con volée alta di dritto di Evans.

40-15 Si lancia di nuovo a rete Evans, chiudendo con la volée alta. Questo è il suo gioco tipico.

30-15 Veronica di Evans.

15-15 Due punti vinti in uno da Evans, che deve scendere due volte a rete per farlo suo con il dritto.

0-15 Passante di dritto vincente di Sonego, lungolinea peraltro favorito dal nastro colpito da Evans sulla discesa a rete con la volée di dritto.

4-2 Sonego, altro dritto vincente violento dell’azzurro! Un’ora di gioco da poco passata.

40-0 CHE PALLA CORTA DI DRITTO DI SONEGO! Arma che gli sta dando tantissimi punti!

30-0 Servizio e dritto di Sonego!

15-0 Non trova che la rete con il dritto Evans.

3-2 Sonego, Evans rischia una coraggiosa discesa a rete e riesce a vincere il punto con la volée di rovescio. Si gioca però nei turni di servizio dell’azzurro.

40-30 Si difende su tutto Sonego anche con Evans a rete e sullo smash, l’ultimo tentativo (improbabile) è però lungo.

30-30 PALLONETTO VINCENTE DI SONEGO! Evans viene a rete, ma l’azzurro non si fa sorprendere!

30-15 Servizio e volée sulla seconda di Evans, che gli porta il punto.

15-15 Spinge con il dritto Evans in profondità per andare a prendersi il punto.

0-15 Comanda con il dritto e poi piazza il vincente in lungolinea Sonego!

3-1 Sonego, servizio e dritto!

40-0 Primo ace del set per Sonego!

30-0 Appena fuori la risposta di rovescio di Evans.

15-0 Altra smorzata vincente di Sonego!

2-1 BREAK SONEGO: stavolta Evans si vede tornare indietro la palla, forza con il dritto e sbaglia mettendolo in corridoio, terzo break in tre game.

30-40 PALLA BREAK SONEGO, CHE PASSANTE DI ROVESCIO INCROCIATO! Evans lascia la palla e fa male!

30-30 Risposta in rete di Sonego con il rovescio.

15-30 Dritto in rete di Evans.

15-15 Non trova l’impatto con il dritto in risposta Sonego.

0-15 Rovescio e dritto entrambi incrociati, il secondo è vincente!

1-1 Break Evans, si riprende così il maltolto il britannico con un lob sul quale la veronica del torinese è fuori controllo.

30-40 Palla break Evans, doppio fallo di Sonego, è il primo.

30-30 Molto bravo Evans a difendersi sugli attacchi di Sonego con il dritto, alla fine gioca un violento tentativo di passante di rovescio che il torinese intercetta, ma mette in rete.

30-15 Ottima discesa a rete di Sonego dopo aver costruito lo scambio con il dritto!

15-15 Prima esterna e dritto per chiudere di Sonego.

0-15 Gran risposta di Evans con il dritto, ne gioca un secondo che Sonego non controlla.

Si ricomincia. Sonego al servizio.

Medical time out per Evans, problema alla spalla sinistra.

Evans ha chiesto l’intervento del fisioterapista, evidentemente qualche problema derivante anche dalla sfida di ieri, molto lunga (quasi tre ore) con Grigor Dimitrov.

1-0 BREAK SONEGO: sbaglia il rovescio lungolinea Evans, mettendolo appena largo e regalando così la battuta al torinese.

30-40 PALLA BREAK SONEGO: sbaglia il dritto dopo il servizio Evans.

30-30 Sbaglia la risposta Sonego sulla seconda di Evans.

15-30 Magnifico slice di rovescio incrociato di Sonego che si stampa sulla riga!

15-15 Molto profondo in spinta con il dritto Evans, vince il punto con questo colpo.

0-15 Gran passante stretto di dritto di Sonego, non controlla Evans!

6-3 SET SONEGO! Servizio e dritto facilissimo una volta giunto vicino alla rete, il primo parziale è dell’azzurro!

40-0 TRE SET POINT SONEGO: secondo ace!

30-0 Smash andando indietro malamente sbagliato da Evans, che con il dritto aveva praticamente vinto lo scambio.

15-0 Ottima prima di Sonego.

5-3 Sonego, esce la risposta di dritto del torinese, che però ora serve per il set.

40-15 Dritto largo di Sonego in risposta.

30-15 Servizio e dritto di Evans.

15-15 Buona risposta di Sonego, rovescio in rete di Evans.

15-0 Sbaglia la risposta di rovescio Sonego.

5-2 Sonego, e ancora con la palla corta di dritto va a prendersi un game in cui era partito male!

40-30 GRAN DRITTO DI SONEGO! All’incrocio delle righe!

30-30 Serve molto bene, esterno e profondo, Sonego, Evans non controlla la risposta di rovescio.

15-30 Buona prima e dritto dal centro di Sonego.

0-30 Grandissimo lob di Evans con il rovescio su palla corta di dritto non definitiva di Sonego.

0-15 Rovescio appena lungo di Sonego.

4-2 Sonego, risposta in rete del torinese.

40-0 Sbaglia la risposta Sonego.

30-0 Esce in lunghezza di poco il dritto di Sonego nello scambio.

15-0 Rovescio in rete di Sonego.

4-1 Sonego, chiama a rete Evans e poi tira forte con il dritto Lorenzo per non fargli controllare la volée!

40-15 Dritto di Sonego in rete.

40-0 Splendida palla corta direttamente in uscita dal servizio di Sonego con il dritto, neanche parte Evans!

30-0 Dritto in rete di Evans.

15-0 Viene a rete dopo il servizio Sonego e chiude di dritto.

3-1 Sonego, viene a rete Evans per prendersi il primo game del suo match.

40-15 Spinge dal centro Evans con il dritto, quello di Sonego in corsa è in rete.

30-15 Prima profonda di Evans, Sonego risponde in rete.

15-15 Scambio dritto Sonego-rovescio Evans, è quest’ultimo a vincere con l’errore in larghezza dell’italiano.

0-15 Ricomincia male al servizio Evans.

3-0 Sonego, ANCORA CON IL DRITTO! Conferma il break sempre in spinta!

40-0 Sbaglia con il dritto Evans.

30-0 Gran prima di Sonego.

15-0 Primo ace di Sonego.

2-0 BREAK SONEGO! Spinge con il dritto Evans, ma Lorenzo riesce a trovare un gran dritto in corsa, sul quale il britannico non organizza bene la volée di dritto che rimane in rete.

15-40 DUE PALLE BREAK SONEGO: Evans piazza la prima centrale.

0-40 TRE PALLE BREAK SONEGO: dritto in rete di Evans dopo la seconda.

0-30 Sbaglia Evans, ma è Sonego a dare tanto con il rovescio.

0-15 Risposta di rovescio vicinissima alla riga di Sonego, incontrollabile per Evans!

1-0 Sonego, prima centrale vincente.

40-15 Rovescio in rete di Evans dopo il servizio.

40-0 Sbaglia con il dritto Evans.

30-0 Viene a rete Sonego e si protegge con la volée bassa di rovescio dal tentativo di passante di rovescio incrociato di Evans.

15-0 Primo a servire è Sonego, che si prende il primo punto con la risposta sbagliata da Evans.

15:42 Finito il riscaldamento, si parte!

15:39 In corso il riscaldamento.

15:36 Ed ecco che si stanno presentando sul campo i due giocatori per effettuare il riscaldamento.

15:33 Il giudice di sedia Forcadell si è presentato sul centrale della Wiener Stadthalle, non dovrebbe mancare molto a Sonego ed Evans.

15:30 Chiaramente ci sarà qualche minuto in più del previsto da attendere per avere la possibilità di vedere in campo Sonego ed Evans.

15:28 Come ricordato nelle scorse ore, Sonego non solo è il settimo italiano a battere il numero 1 del mondo, ma è anche il quinto a batterlo da lucky loser in senso mondiale. Evans, invece, è a quota 8 giocatori compresi nei primi 20 sconfitti quest’anno, al terzo posto in questa particolare classifica nel 2020.

15:24 Primo confronto in assoluto tra i due giocatori, entrambi alla ricerca della prima finale in un ATP 500, ed entrambi con storie particolari, l’una tennistica limitatamente a questo torneo e l’altra di vita.

15:21 Buon pomeriggio a tutti. Poiché Kevin Anderson si è ritirato contro Andrey Rublev, dando la finale al russo quando questi era avanti 6-4 4-1, tra poco inizierà il confronto tra Lorenzo Sonego e Daniel Evans.

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del torneo ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Sonego e il britannico Daniel Evans.

Non si sono ancora spenti gli echi dell’impresa di Sonego di ieri: il torinese ha inflitto la peggior sconfitta da 15 anni a questa parte a Novak Djokovic, per di più in un’ora e 8 minuti, dominando dall’inizio alla fine sul centrale allestito all’interno della Wiener Stadthalle. Con il best ranking già in tasca (almeno numero 35 o 36 a seconda dell’andamento del francese Adrian Mannarino a Nur-Sultan), arriva la sfida a un giocatore, Evans, con tanta fantasia nel suo tennis, ma che finora non ha mai affrontato.

Se il percorso di Sonego è stato particolare, con il suo status di lucky loser (dal momento che aveva perso nell’ultimo turno di qualificazioni con lo sloveno Aljaz Bedene, ma è stato ripescato per i forfait di Schwartzman e de Minaur), non da meno è stato quello di Evans: entrato con lo special exempt a seguito della semifinale ad Anversa, il trentenne di Birmingham ha eliminato proprio Bedene (con ritiro annesso), l’austriaco con wild card Jurij Rodionov e infine il bulgaro Grigor Dimitrov.

Molto particolare la situazione del torneo della capitale austriaca, che vede in semifinale una testa di serie (il russo Andrey Rublev, numero 5 del seeding), un giocatore entrato con il ranking protetto, il sudafricano Kevin Anderson, e i due protagonisti del match di cui ci occupiamo, uno presente con lo special exempt e l’altro da lucky loser. Può succedere anche questo in un ATP 500, che ha ribadito come i giocatori in fiducia o redivivi possano dire la loro. Fiducia che certamente hanno Rublev, Evans e ora anche Sonego, guizzo che invece è capitato ad Anderson.

Il match tra Lorenzo Sonego e Daniel Evans è programmato ufficialmente non prima delle ore 15:00, ma, dal momento che l’altra semifinale inizierà alle ore 14:00, è molto più probabile che cominci non prima delle 15:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

