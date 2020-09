DIRETTA MotoGP, GP Catalogna 2020 LIVE: inizia la gara. Valentino Rossi sfida Morbidelli e Quartararo per la vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

VALENTINO ROSSI SECONDOOOOOO! Ha superato Miller e ora insegue Morbidelli! Quartararo quarto, Mir quinto, Rins sesto. Bagnaia decimo.

NOOOOOOOOOOO! DOVIZIOSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO A TERRAAAAAAAAAAAA! Zarco lo ha colpito in pieno in prima curva. A terra il leader del Mondialeeeeee! COLPO PESANTISSIMO!

MORBIDELLI PARTE BENISSIMO! Gira in prima posizione.

15.00 PARTITO IL GP DI CATALOGNA DELLA MOTOGP!

14.58 Inizia il giro di ricognizione.

14.56 I piloti sono sullo schieramento di partenza, ormai è tutto pronto. Tra poco istanti il giro di ricognizione.

14.54 Fabio Quartararo ha vinto le due gare d’apertura a Jerez, ma poi è andato in difficoltà. Dovizioso è in testa alla classifica generale nonostante una serie di risultati deludenti dopo il sigillo in Austria. Valentino Rossi è statoo terzo in Stiria e poi è stato costante, ma è caduto a Misano sette giorni fa. Morbidelli ha vinto gara-1 a Misano due settimane fa, ma conta già due ritiri.

14.52 Nell’ultima gara di Misano andata in scena settimana scorsa: vittoria di Vinales su Mir e Pol Espargarò, Quartararo quarto, Dovizioso ottavo, Morbidelli nono. Bagnaia era caduto quando si trovava al comando.

14.50 In questa stagione si sono disputate sette gare e abbiamo avuto sei vincitori diversi. Oggi cambierà la musica? Valentino Rossi e Mir non si sono ancora imposti…

14.46 La gara della MotoGP sarà sulla distanza dei 24 giri.

14.45 Quindici minuti all’inizio del GP di Catalogna 2020, ottava tappa del Mondiale MotoGP sul circuito di Barcellona.

14.42 Andrea Dovizioso è il leader della classifica generale con 84 punti. Il forlivese ha 1 lunghezza di vantaggio su Quartararo e Vinales, Rins è a -4. Morbidelli e Miller a -20, Nakagami a -21, Valentino Rossi a -26.

14.40 Ricordiamo dunque la griglia di partenza:

PRIMA FILA: Morbidelli (Yamaha), Quartararo (Yamaha), Rossi (Yamaha)

SECONDA FILA: Miller (Ducati), Vinales (Yamaha), Zarco (Ducati)

TERZA FILA: P. Espargarò (KTM), Mir (Suzuki), Petrucci (Ducati)

QUARTA FILA: Binder (KTM), Nakagami (Honda), Oliveira (KTM)

QUINTA FILA: Rins (Suzuki), Bagnaia (Ducati), A. Espargarò (Aprilia)

SESTA FILA: Crutchlow (Honda), Dovizioso (Ducati), A. Marquez (Hondda)

SETTIMA FILA: Lecuona (KTM), Bradl (Honda), Smith (Aprilia)

OTTAVA FILA: Rabat (Ducati)

14.38 Attenzione anche al passo dello spagnolo Joan Mir. Il centauro della Suzuki partirà ottavo accanto al connazionael Pol Espargarò (KTM).

14.36 I problemi di Dovizioso con Ducati sono quasi unici perché i suoi compagni di marca partiranno decisamente più davanti: Jack Miller quarto, Johann Zarco sesto, Danilo Petrucci nono, Francesco Bagnaia 14mo.

14.34 Andrea Dovizioso è il leader del Mondiale, ma il forlivese è in grandissima difficoltà con la Ducati su questo circuito e dovrà rimontare addirittura dalla 17ma posizione.

14.32 La prima fila è dunque monopolizzata dalla Yamaha, Maverick Vinales è quinto e sarà sicuramente della partita per il trionfo.

14.30 L’Italia si stringe attorno anche a Valentino Rossi. Il Dottore è stato magnifico sul giro secco e partirà dalla terza posizione, con grandi velleità in questa gara. Il nove volte Campione del Mondo mancava dalla prima fila dal GP di Gran Bretagna 2019 e oggi vuole sognare in grande.

14.28 Fabio Quartararo scatterà dalla seconda piazzola. Il francese, compagno di squadra di Morbidelli, cercherà di battagliare fino all’ultimo col centauro italiano per il successo.

14.26 Franco Morbidelli scatterà dalla pole-position per la prima volta in carriera e andrà a caccia del secondo successo stagionale. Il romano ha un ottimo passo gara e può puntare indubbiamente al bersaglio grosso, ieri è stato impeccabile sul giro secco.

14.24 Splende il sole al Montmelò, la gara sarà sull’asciutto e si preannuncia grande spettacolo.

14.22 Si corre sul circuito di Barcellona. La gara scatterà alle ore 15.00.

14.20 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Catalogna 2020, ottava tappa del Mondiale MotoGP.

La griglia di partenza – La cronaca del warm-up

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Catalogna 2020, ottava tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. I piloti si daranno battaglia per la vittoria e si preannuncia una gara estremamente spettacolare e avvincente. Può davvero succedere di tutto al Montmelò, con tanti centauri in grado di poter puntare al bersaglio grosso. Questo appuntamento è cruciale anche in ottica classifica generale, ancora molto corta quando siamo arrivati al giro di boa del campionato.

Franco Morbidelli scatterà dalla pole-position per la prima volta in carriera e punterà alla seconda vittoria stagionale. Valentino Rossi ha conquistato un’importante terza posizione sulla griglia di partenza e andrà a caccia del bersaglio grosso: il Dottore ha un ottimo passo e sarà sicuramente in grado di dire la sua. In mezzo ai due italiani si trova il francese Fabio Quartararo, il quale ha i mezzi per inseguire il successo. Anche l’altra Yamaha di Maverick Vinales va tenuta in seria considerazione. Andrea Dovizioso è leader del Mondiale con un punto di vantaggio su Quartararo e Vinales, ma il forlivese scatterà dalla 17ma posizione con la Ducati ed è chiamato a una superlativa rimonta.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Catalogna 2020, ottava tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.

