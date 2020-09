Classifica Mondiale Moto3, Ai Ogura è il nuovo leader con 3 punti su Arenas, risalgono Arbolino e Vietti

Darryn Binder fa suo il Gran Premio di Catalogna, nono appuntamento del Mondiale Moto3 2020, ma la notizia di giornata è il cambio di leader in vetta alla classifica. John McPhee stende Albert Arenas (terzo “zero” per lo spagnolo) e ora è Ai Ogura il nuovo padrone della classe più leggera. Punti pesanti per Tony Arbolino e Celestino Vietti che tornano in lotta per il titolo. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica del Mondiale Moto3 dopo nove tappe stagionali.

CLASSIFICA MONDIALE MOTO3 2020

1 Ai OGURA Honda JPN 122

2 Albert ARENAS KTM SPA 119

3 John MCPHEE Honda GBR 98

4 Tony ARBOLINO Honda ITA 95

5 Celestino VIETTI KTM ITA 94

6 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 75

7 Jaume MASIA Honda SPA 70

8 Gabriel RODRIGO Honda ARG 69

9 Raul FERNANDEZ KTM SPA 64

10 Darryn BINDER KTM RSA 62

11 Dennis FOGGIA Honda ITA 60

12 Romano FENATI Husqvarna ITA 57

13 Jeremy ALCOBA Honda SPA 46

14 Andrea MIGNO KTM ITA 36

15 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 33

16 Sergio GARCIA Honda SPA 32

17 Stefano NEPA KTM ITA 25

18 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 22

19 Kaito TOBA KTM JPN 19

20 Alonso LOPEZ Husqvarna SPA 16

21 Filip SALAC Honda CZE 16

22 Ryusei YAMANAKA Honda JPN 13

23 Ayumu SASAKI KTM JPN 10

24 Carlos TATAY KTM SPA 4

25 Riccardo ROSSI KTM ITA 3

