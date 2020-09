MotoGP, GP Francia 2020: programma, orari e tv. Si corre di nuovo a Le Mans fra 2 settimane

Neanche il tempo di respirare nel Motomondiale: dopo il doppio appuntamento di Misano, si va in Francia nel weekend del 9-11 ottobre. Sul tradizionale circuito di Le Mansassisteremo a un round importante per definire gli equilibri in classifica nelle tre classi.

Guarda il GP della Catalogna di MotoGP in diretta su DAZN

Loading...

Loading...

Il GP di Francia sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e su Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky) ed in diretta streaming su Sky Go, NowTV e DAZN. TV8 manderà in onda IN CHIARO le differite delle qualifiche e delle gare delle tre classi, ma non delle prove libere e dei warm-up mattutini. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di tutto quello che accade. Di seguito la programmazione completa:

PROGRAMMA GP FRANCIA 2020 MOTOGP

La programmazione di SKY Sport MGP/HD

Venerdi 09-10-2020:

ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 1, diretta

ore 12.30-13.00, Moto E, Prove libere 1

ore 13.15-13.55, Moto 3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, Moto GP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

ore 16.10-16.40, Moto E, Prove libere 2

Sabato 10-10-2020:

ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

ore 11.45, Moto E, E-Pole, diretta

ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

ore 16.15, Moto E, Gara 1, diretta

Domenica 11-10-2020:

ore 9.00-9.20, Moto 3, Warm Up, diretta

ore 9.30-9.50, Moto GP, Warm Up, diretta

ore 10.00-10.20, Moto 2, Warm Up, diretta

ore 11.20, Moto 3, Gara, diretta

ore 13.00, Moto GP, Gara, diretta

ore 14.30, Moto 2, Gara, diretta

ore 15.40, Moto E, Gara 2, diretta

La programmazione di TV8/HD (programmazione da confermare)

Sabato 10-10-2020:

ore 15.35, Moto 3, Moto GP e Moto 2, Qualifiche, sintesi

Domenica 11-10-2020:

ore 14.05, Moto 3, Gara, differita

ore 15.05, Moto GP, Gara, differita

ore 16.25, Moto 2, Gara, differita

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse