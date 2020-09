VIDEO MotoGP, Valentino Rossi scherza: “Consiglio a mio fratello Luca di rimanere in Moto2…”

Domenica davvero amara per Valentino Rossi al Montmelò, a causa di una banale scivolata in curva 2 che lo ha messo fuori gara a sette giri dalla fine del Gran Premio di Catalogna 2020 quando si trovava in seconda piazza in piena lotta per il successo con il leader Fabio Quartararo. Il Dottore può sorridere almeno per la vittoria in Moto2 del fratello Luca Marini, sempre più leader del Mondiale. “Tanti complimenti davvero a Luca, spero che non trovi un posto in MotoGP per il 2021, perché altrimenti sarà un altro pilota difficile da battere. Quindi come fratello maggiore gli consiglio di rimanere in Moto2… Scherzi a parte, sono molto contento per lui, se la gioca per il Mondiale, è molto in forma“, ha dichiarato con il sorriso Rossi a Sky Sport. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Valentino Rossi sul fratello Luca Marini dopo il GP di Catalogna 2020:

VIDEO VALENTINO ROSSI: “CONSIGLIO A MIO FRATELLO DI RIMANERE IN MOTO2…”





Foto: Lapresse