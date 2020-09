Moto2, Luca Marini: “Bellissima vittoria, sono molto contento! Voglio continuare così, con questa costanza”

Vittoria pesantissima nella corsa verso il titolo iridato per Luca Marini, che si è imposto nel Gran Premio di Catalogna 2020 conquistando il suo terzo successo stagionale in Moto2, il sesto complessivo della sua carriera nel Motomondiale. L’urbinate classe 1997 ha battuto il britannico Sam Lowes quest’oggi al termine di un bel duello nel finale di gara, allungando a +20 in classifica generale sul connazionale Enea Bastianini e a +36 sul compagno di squadra Marco Bezzecchi. Il fratello di Valentino Rossi ha così risposto alla grande dopo il deludente quarto posto di Misano 2, maturato al termine di una corsa spezzettata e difficile da interpretare a causa di due interruzioni per bandiera rossa.

“È stata una gara strana, perché con queste temperature non mi aspettavo di avere un calo della gomma posteriore dopo l’inizio della gara – sono le prime dichiarazioni a caldo di Marini dopo la gara – Poi però quando ho visto che mancavano ancora 8 giri, in quel momento c’è stato un decadimento della gomma e lì mi sono detto che non sarebbe stato facile. Sam infatti mi ha passato e ho cercato di capire quale fosse il suo passo, sperando che potesse avere anche lui questo calo. Ho cercato di mettergli un po’ di pressione e negli ultimi tre giri ha cominciato a fare dei piccoli errori, permettendomi di attaccarlo. È stata una bellissima vittoria, sono molto contento. Voglio continuare così, con questa costanza anche nelle prossime gare”.

Foto: Valerio Origo