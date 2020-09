MotoGP, Francesco Bagnaia: “Peccato per la posizione di partenza, nel finale ero il più veloce in pista…”

Francesco “Pecco” Bagnaia chiude con un buon sesto posto il suo GP di Catalogna 2020 della MotoGP, un sorriso dopo la tristezza dovuta alla caduta di sette giorni fa a Misano. Per il portacolori del team Ducati Pramac si può parlare assolutamente di un fine settimana in costante crescita al Montmelò con una prestazione che conferma come la scuderia di Borgo Panigale faccia bene a scommettere su di lui sin dal 2021.

“Diciamo che dagli errori si impara – sorride il torinese ai microfoni di Sky Sport -, il weekend lo avevamo iniziato in maniera troppo scarica. Venerdì non abbiamo approcciato nella giusta maniera e ne abbiamo pagato le conseguenze in qualifica. Partire così indietro è davvero complicato. Nelle prime fasi della gara ho provato a recuperare qualche posizione, ma contemporaneamente sapevo che non dovevo mettere troppo sotto stress le gomme. Dopo metà corsa, invece, mi sentivo bene, vedevo che recuperavo posizioni e ho provato a sbagliare il meno possibile. Purtroppo in un passaggio in curva 10 ho lasciato 6-7 decimi importanti che, alla lunga, mi sono costati qualcosa. Nelle ultime tornate ero il più veloce in pista e ho anche ridotto il gap dai primi. Da come era partito il fine settimana direi che posso essere soddisfatto. Non certo per il risultato, perché quando corri con la Ducati il tuo obiettivo è vincere, sempre, ma per la prestazione”.

Foto: Lapresse