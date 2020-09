Moto2, Luca Marini trionfa nel GP di Catalogna 2020 e allunga nel Mondiale! Terzo un ottimo Di Giannantonio, 6° Bastianini

Luca Marini si riscatta dopo il deludente quarto posto di Misano 2 e va a vincere il Gran Premio di Catalogna 2020, nono round stagionale del Mondiale Moto2, conquistando il suo terzo successo dell’anno e allungando in maniera decisa al comando della classifica generale. Il fratello di Valentino Rossi ha disputato una gara praticamente perfetta, dettando a lungo il ritmo per poi avere la meglio nel duello finale sul britannico Sam Lowes. Adesso il portacolori dello Sky Racing Team VR46 guida il campionato con 20 punti di margine su Enea Bastianini, oggi 6°, e con 36 sul compagno di squadra Marco Bezzecchi, 7° al traguardo a causa di una prestazione al di sotto delle aspettative. Splendido terzo posto odierno al Montmelò per il romano Fabio Di Giannantonio, che torna così sul podio nella classe mediana per la prima volta dopo il GP di San Marino 2019.

LA CRONACA – Marini parte forte e conserva la prima posizione in curva 1 dall’attacco di uno scatenato Di Giannantonio, mentre Bastianini si rende protagonista di uno start eccezionale balzando dalla decima alla quinta piazza con un’incredibile staccata all’esterno della chicane. Si forma nei primi giri un terzetto di testa formato da Marini e dalle Speed Up di Di Giannantonio e Navarro, con Lowes in quarta posizione all’inseguimento dopo una partenza deficitaria. Bastianini non riesce a tenere il passo dei migliori e perde progressivamente terreno, scivolando in settima posizione in lotta con Vierge e Canet. Il ritmo di Lowes è impressionante, ma il britannico commette un errore tentando un attacco troppo aggressivo per la seconda posizione su Di Giannantonio al tornantino e consentendo a Marini di aumentare il suo vantaggio.

Bezzecchi nel frattempo crolla oltre la top10 a causa di un lungo in frenata, mentre Navarro perde contatto dai primi tre e si fa scavalcare anche da uno scatenato Joe Roberts. Lowes è scatenato e, dopo essersi sbarazzato definitivamente di Di Giannantonio, martella un giro veloce dopo l’altro andando a prendere il leader della gara. Da registrare nella fase centrale della corsa le cadute senza conseguenze di Vierge e Martin, anche se quest’ultimo si trovava ai margini della zona punti. Dopo aver tirato il fiato per qualche tornata, Lowes rompe gli indugi a 7 giri dal termine affondando con successo l’attacco su Marini in curva 1 per prendersi la leadership della gara, mentre alle loro spalle infiamma la lotta tra Navarro e Roberts per il quarto posto.

Faticano i due primi inseguitori in campionato di Marini, con Bastianini 7° e Bezzecchi 9° senza avere il ritmo necessario per provare ad avvicinarsi alla zona podio. Marini reagisce prontamente al sorpasso di Lowes, riuscendo a tenere il passo del britannico in vista del duello finale per la vittoria di tappa, mentre Di Giannantonio comincia ad accusare il consumo delle gomme e viene messo nel mirino dal compagno di squadra Navarro per il terzo posto. A due giri dalla bandiera a scacchi arriva l’attacco di Marini in fondo al rettilineo principale su Lowes, che poi va in confusione andando lunghissimo nella chicane del T3 e abbandonando le sue chance di vittoria. Nell’ultimo giro non muta la classifica, con Di Giannantonio che resiste portando a casa un preziosissimo terzo posto davanti a Navarro, Roberts, Bastianini e Bezzecchi.

CLASSIFICA GP CATALOGNA 2020 – MOTO2

1 10 L. MARINI 38:11.103 2 22 S. LOWES +0.981 3 21 F. DI GIANNANTONIO +4.399 4 9 J. NAVARRO +5.608 5 16 J. ROBERTS +5.797 6 33 E. BASTIANINI +6.080 7 72 M. BEZZECCHI +8.552 8 44 A. CANET +9.928 9 42 M. RAMIREZ +14.874 10 23 M. SCHROTTER +15.058

