LIVE F1, GP Stiria 2020 in DIRETTA: nubifragio in arrivo, qualifiche in dubbio

16.42 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, analisi, approfondimenti sugli aggiornamenti della Ferrari, dichiarazioni, video e tantissimo altro! Un saluto sportivo.

16.40 La classifica finale delle FP2.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:03.660 7

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.043 9

3 Sergio PEREZ Racing Point +0.217 5

4 Lance STROLL Racing Point +0.581 6

5 Carlos SAINZ McLaren +0.673 7

6 Lewis HAMILTON Mercedes +0.688 8

7 Alexander ALBON Red Bull Racing +0.777 5

8 Lando NORRIS McLaren +0.881 5

9 Charles LECLERC Ferrari +1.046 9

10 Esteban OCON Renault +1.086 4

11 Pierre GASLY AlphaTauri +1.097 6

12 Daniil KVYAT AlphaTauri +1.390 7

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.492 4

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.705 5

15 George RUSSELL Williams +1.928 6

16 Sebastian VETTEL Ferrari +1.953 10

17 Nicholas LATIFI Williams +1.995 6

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +2.130 5

19 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +2.436 5

20 Daniel RICCIARDO Renault – – 1

16.39 Sarà solo venerdì, ma Lewis Hamilton ha chiuso solo sesto a ben 688 millesimi da Verstappen, a parità di gomme.

16.37 Tutto da buttare per la Ferrari? In realtà gli aggiornamenti hanno portato ad un incremento della velocità di punta sia in rettilineo sia in percorrenza di curva. Il problema è che il distacco resta ampio, troppo ampio. Resta il dubbio (o la speranza) che la scuderia di Maranello non abbia spinto realmente a fondo:

16.35 Alto il primo intermedio di Vettel, niente da fare.

16.33 La Ferrari ora prova il colpo in extremis. Gomme soft usate per Vettel.

16.31 1’09″8 l’ultimo passaggio di Vettel con gomme medie ormai usurate.

16.29 Leclerc di nuovo in pista, ancora con le medie. Dunque il venerdì della Ferrari si concluderà nelle retrovie.

16.28 La Ferrari sta pensando di conservare un treno di gomme nuove. Una scelta molto rischiosa…Incombe la pioggia domani, tutta da vedere se si disputeranno FP3 e qualifiche.

16.26 Vettel in pista ancora con le medie. La Ferrari non sembra preoccuparsi del tempo, potrebbe rivelarsi un errore fatale.

16.25 10 minuti al termine, la Ferrari deve risalire a tutti i costi.

16.23 C’è l’incubo pioggia che incombe su domani. La disputa delle qualifiche è a rischio. Se non si dovessero né disputare né venire recuperate domenica mattina, allora la griglia di partenza verrà stilata con i tempi delle FP2 di oggi. Leclerc partirebbe 9°, Vettel 16°…Serve uno scatto per la Rossa.

16.20 Albon (Red Bull) finisce nella ghiaia.

16.19 Verstappen costante sull’1’9″0 con le medie. Sta ben impressionando anche Gasly con la AlphaTauri.

16.18 Sul passo Mercedes davanti a tutti, poi c’è la Red Bull. A seguire un’ammucchiata con Racing Point, McLaren, Ferrari e Renault, tutte molto vicine tra loro.

16.16 Il passo di Verstappen con le medie è di 4-5 decimi migliore rispetto a quello delle Ferrari.

16.12 1’09″7 il tempo nell’ultimo giro di Leclerc. 1’09″6 per Vettel. Ricordiamo che le due Ferrari montano le medie.

16.10 Non irresistibile il passo delle Ferrari con le medie. Sia Leclerc sia Vettel girano sull’1’09″5. Sostanzialmente long-run similari a quelli della Racing Point, che sulla distanza fatica molto più che sul giro secco.

16.08 La Ferrari sta conservando un treno di gomme soft per il finale di sessione? Per adesso Leclerc e Vettel sono troppo indietro. Ricordiamo che le FP2 di oggi potrebbero delineare la griglia di partenza di domenica, qualora domani non si disputino le qualifiche a causa della fitta pioggia attesa.

16.06 Sinora la SF1000 non ha compiuto evidenti passi avanti. Il distacco resta troppo ampio dai primi.

16.04 La Ferrari torna a lavorare sul passo, gomme medie per Vettel.

16.01 IL GUIZZO DI VERSTAPPEN! 1’03″660, si porta al comando con 0.043 e mette un po’ di pepe al venerdì!

15.59 La Ferrari ha migliorato le prestazioni in termini di velocità di punta, ma la macchina non ne ha beneficiato nel suo complesso. Il divario parla chiaro: un secondo di ritardo da Bottas.

15.58 Hamilton non brilla con le soft ed è quinto a 7 decimi da Bottas.

15.57 La Mercedes, stanca di vedere primeggiare la Racing Point, decide di fare sul serio e rimette le cose a posto. Bottas sale in vetta in 1’03″703, 174 millesimi meglio di Perez. 3° Stroll a 0.538. 9° Leclerc a 1″003, 16° Vettel a 1″9….

15.56 Non bene la Ferrari per ora in termini di prestazioni.

15.55 CANCELLATO NUOVAMENTE IL TEMPO A VERSTAPPEN! Oltrepassato il track limit!

15.54 Verstappen è il primo ad avvicinarsi alle Racing Point. L’olandese della Red Bull è secondo con le soft ad un decimo.

15.52 Benissimo anche la McLaren. Carlos Sainz in terza piazza a 0.456 da Perez. Ora Verstappen ci prova con le soft.

15.51 ANCORA LA RACING POINT! Stroll è secondo a 0.364 dal compagno di squadra Perez!

15.51 Leclerc ha ottenuto una velocità di punta di 318 km/h sul rettilineo, in netto miglioramento rispetto ad una settimana fa. Ma per ora non basta.

15.50 Neanche Hamilton avvicina Perez, è quarto a 0.733 dal messicano.

15.49 Non brilla neppure Leclerc con le soft. E’ quinto a 0.829 da Perez. Un distacco pesante.

15.49 Cancellato il tempo di Vettel per aver oltrepassato il track limit.

15.48 Non bene Vettel, quinto a 8 decimi da Perez. La Ferrari ha una velocità di punta più alta di 5 km/h sul rettilineo del primo settore. Ma non basta.

15.46 PAZZESCO! Perez si migliora ancora! 1’03″877!!! Racing Point pazzesca! Bottas, con le soft, è a 0.502! Mercedes che non sta spremendo il motore al 100%, ma…Ora la risposta della Ferrari con le soft.

15.44 Cambia di nuovo la classifica. Stroll (soft) è terzo a 0.5 da Perez, ma stupisce Ocon con la Renault, quarto a 0.8. Latita ancora la Ferrari, che non si è ancora vista in pista con gomme soft in questa sessione.

15.43 Ricciardo rientra ai box zoppicante dopo l’incidente.

15.41 Verstappen si migliora con le medie, è secondo a 0.483 da Perez. Aspettiamoci dei temponi a breve, perché la classifica di oggi potrebbe valere per la griglia di partenza, qualora non si disputino le qualifiche a causa della pioggia.

15.38 Anche il giro di Verstappen viene cancellato per aver oltrepassato il track limit.

15.37 Verstappen, con le medie, è secondo a 0.608 da Perez. La Racing Point sogna…

15.36 Dai primi dati pare che la Ferrari abbia risolto in parte l’effetto drag con i nuovi aggiornamenti. Serve però un riscontro cronometrico che spazzi via i dubbi. Per ora Vettel e Leclerc non hanno spinto.

15.34 CHE RACING POINT! Perez è al comando in 1’04″087, 8 decimi di vantaggio su Norris, entrambi con gomme soft. Tolto il tempo a Stroll per aver violato il track limit. 3° Sainz a 0.899, 4° Bottas a 9 decimi, 5° Hamilton a un secondo. Le Mercedes, a differenza degli avversari, sono con gomme medie. 9° Leclerc, 10° Vettel: Ferrari a 1″5, ma con le medie.

15.33 Si migliorano tutti. Stroll, con gomme soft, stampa un ottimo 1’04″486.

15.32 SENTENZA Hamilton. Vola in testa in 1’05″088. Il gatto col topo…

15.30 Si riparte. A sorpresa il primo a scendere in pista è il campione del mondo Lewis Hamilton.

15.27 Si è visto poco o nulla prima dell’incidente di Ricciardo, la sessione deve ancora entrare nel vivo. Si conferma molto incisiva la Racing Point.

15.25 Ancora tutto fermo, si sta rimuovendo la Renault distrutta di Ricciardo. Ricordiamo che le FP2 termineranno alle 16.35, essendo iniziate con 5 minuti di ritardo.

15.22 Le immagini dello scontro contro le barriere di Daniel Ricciardo. E’ andato in testacoda alla curva 9, prima di andare a sbattere contro le barriere.

🚩 RED FLAG 🚩 Daniel Ricciardo is off at Turn 9, and the session comes to a halt for now#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/wqIs7MJhwn — Formula 1 (@F1) July 10, 2020

15.18 BANDIERA ROSSA! Bruttissimo incidente per la Renault di Daniel Ricciardo alla curva 9. Macchina distrutta, per fortuna il pilota sta bene.

15.15 La ‘solita’ Racing Point, che nelle prove libere ormai è una costante, si porta al comando con Stroll. 1’05″456, il canadese precede il compagno di squadra Sergio Perez di 0.056. Ma ora c’è in pista Lewis Hamilton e dovrebbe cambiare la musica…

15.13 Temporeggia come di consueto la Mercedes. Vettel è decimo a 1″158 da Kvyat con le medie.

15.11 Dura poco la leadership della Ferrari. Kvyat vola in testa in 1’06″116. Alle sue spalle Kimi Raikkonen a 0.046.

15.09 Ferrari momentaneamente in testa con Charles Leclerc! 1’06″163, gomme medie. Tempi ovviamente ancora altissimi.

15.07 1’07″159 per la Haas di Grosjean, 30 millesimi meglio di Antonio Giovinazzi, che stamattina aveva lasciato spazio al pilota di riserva dell’Alfa Romeo.

15.07 Subito in pista le Ferrari di Leclerc e Vettel.

15.05 INIZIATE LE FP2!

14.58 ANNUNCIO FIA! Le FP2 inizieranno alle 15.05, quindi con 5 minuti di ritardo. Termineranno alle 16.35.

14.57 Pochi minuti alle FP2!

14.55 Temperature alte e cielo splendente oggi a Zeltweg. La quiete prima della tempesta: domani pioverà a dirotto…

14.53 Norris, in particolare, ha superato Gasly in regime di bandiere gialle. Commissari molto fiscali quest’anno.

14.48 Arriva una notizia. Lando Norris (McLaren) verrà penalizzato di 3 posizioni sulla griglia di partenza per aver effettuato un sorpasso nelle FP1 in regime di bandiere gialle. Al britannico sono stati tolti anche 2 punti sulla patente dei piloti.

Lando Norris has been penalised for an infringement in FP1 The McLaren driver will take a 3️⃣-place grid drop for Sunday’s race#AustrianGP 🇦🇹 #F1 https://t.co/RQclR86cIH — Formula 1 (@F1) July 10, 2020

14.46 Helmut Marko ha chiuso le porte ad un ritorno in Red Bull di Sebastian Vettel, almeno per ora: “Per il 2021 abbiamo già i nostri piloti (Verstappen e Albon, ndr). 2022? Lì i contratti scadranno e vedremo“.

14.40 Immagini dall’alto della Racing Point di Segio Perez, al comando dopo le FP1.

Beautiful shots of Sergio Perez on track in FP1 😍 Checo and co. will be back on track for FP2 shortly 🙌#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/bJl5uyF7jU — Formula 1 (@F1) July 10, 2020

14.35 Stamattina la Mercedes ha giocato al gatto col topo. Resta un gap notevole nei confronti della concorrenza. La W1 non ha punti deboli in termini di prestazioni, l’unica apprensione per la scuderia di Stoccarda è data dalla tenuta del motore. In questo senso non sono giunti buoni segnali dalla Williams motorizzata Mercedes, con Latifi che è stato appiedato per un problema alla power-unit.

14.27 Le FP2 di oggi potrebbero addirittura delineare la griglia di partenza della gara di domenica. Com’è possibile? Domani è attesa pioggia torrenziale a Zeltweg per tutta la giornata. Non è detto che si riesca a gareggiare. A quel punto i commissari di gara avranno due alternative:

Tenere per buoni i tempi delle FP2 per delineare la griglia di partenza. Effettuare le qualifiche domenica mattina.

14.15 Cosa ci hanno detto le FP1 per la Ferrari? Sia Leclerc sia Vettel hanno provato un nuovo fondo ed una nuova ala anteriore. Sono poi state effettuate delle comparazioni, utilizzando il nuovo fondo con l’ala ‘vecchia’ utilizzata lo scorso fine settimana. Tantissimo lavoro di messa a punto, senza badare al riscontro cronometrico. La Ferrari sembra più incisiva a centro curva, dove risulta più veloce tra i 6 e i 7 km/h, mentre la velocità di punta in rettilineo, per il momento, non è mutata rispetto al GP d’Austria. E’ pur vero che non sono state apportate modifiche alla power-unit.

14.10 Ben ritrovati amici di OA Sport. Dalle 15.00 si svolgeranno le FP2 del GP di Stiria 2020 di F1.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena al Red Bull Ring. Dopo l’avvincente sessione del mattino, i piloti torneranno in pista per altri 90 minuti di test in cui dovranno cercare di trovare la giusta messa a punto sulle proprie monoposto e perfezionare il feeling col tracciato dove si è già corso settimana scorsa il Gran Premio d’Austria. Ci si preparerà per farsi trovare pronti in vista delle qualifiche di domani (forse sul bagnato) e della gara di domenica.

Ci si aspetta tanto dalla Ferrari, la Scuderia di Maranello ha portato innumerevoli aggiornamenti sul circuito di Zeltweg ma in mattinata si è a tratti nascosta. Vedremo se oggi pomeriggio Charles Leclerc e Sebastian Vettel batteranno un colpo a livello cronometrico e mostreranno i tanto attesi progressi. La Rossa spera di essere davanti, almeno sul passo gara, alle Racing Point di Sergio Perez (primo in mattinata) e Lance Stroll e alle McLaren di Lando Norris e Carlos Sainz. Le grandi favorite della vigilia sono sempre le Mercedes, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton hanno già mostrato parzialmente gli artigli nella FP1 ma attenzione all’aggressivo Max Verstappen al volante della Red Bull.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si incomincia alle ore 15.00 e si andrà avanti fino alle ore 16.30. Buon divertimento a tutti.

