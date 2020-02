LIVE F1, Test 2020 in DIRETTA: nuovo volante Mercedes, Marko imbufalito, anche la Ferrari non ci sta!

LA CRONACA DELLA SECONDA SESSIONE DI TEST DI F1 A BARCELLONA

A Barcellona è andata in scena la seconda giornata di Test F1 2020, al Montmelò c’è stato spazio per il day-2 delle prove pre-stagionali e se ne sono viste davvero delle belle. Sul tracciato catalano è successo quello che nessuno si aspettava ovvero il lancio di una soluzione tecnica decisamente rivoluzionaria da parte della Mercedes: la scuderia Campione del Mondo è scesa in pista col volante mobile, un sistema che offre importantissimi vantaggi in ingresso curva e sul rettilineo perché permette di migliorare la convergenza degli pneumatici in corsa.

Le Frecce d’Argento hanno messo in crisi tutte le dirette avversarie che ora dovranno correre ai ripari. Lewis Hamilton ha percorso oltre 100 giri con lo stesso treno di gomme che non hanno palesato particolari usure, nel frattempo la Ferrari ha continuato il proprio lavoro senza puntare sul giro secco e sul tempo sensazionalistico. Charles Leclerc e Sebastian Vettel si sono alternati al volante della Rossa, in mattinata ci sono stati dei problemi di affidabilità sulla power unit ma nel pomeriggio il tedesco ha messo in mostra un buon passo gara.

A stampare il miglior tempo è stato Kimi Raikkonen con la sua Alfa Romeo (1:17.091 con le gomme rosse), alle sue spalle la Racing Point di Sergio Perez e la Renault di Daniel Ricciardo. Sebastian Vettel ha poi chiuso in sesta posizione, Charles Leclerc ottavo, Lewis Hamilton nono, Valtteri Bottas tredicesimo. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del post-day2 con dichiarazioni, analisi, pagelle, approfondimenti vari, video e tanto altro ancora.

FOTOCATTAGNI