Valtteri Bottas F1, Test Barcellona 2020: “Un problema ha reso la giornata complicata. 77 giri? Un bel numero”

Valtteri Bottas è sceso in pista nel pomeriggio del secondo giorno di Test F1 a Barcellona, il finlandese si è messo al volante della Mercedes caratterizzata dal tanto discusso volante mobile che era già stato utilizzato in mattinata dal compagno di squadra Lewis Hamilton. Il pilota nordico ha chiuso con l’ultimo tempo di giornata ma ha lavorato sui long run e ha testato il nuovo sistema anche se nel corso della sessione ha avuto dei problemi tecnici che gli hanno impedito di completare il programma previsto.

Valtteri Bottas ha analizzato la sua giornata attraverso alcune dichiarazioni rilasciate tramite un comunicato stampa della scuderia anglo-tedesca: “Oggi pomeriggio abbiamo completato 77 giri, che è un bel numero. Ma ovviamente tutto è stato interrotto a causa di un problema che ha reso la giornata un po’ più complicata. Abbiamo comunque fatto un buon chilometraggio e ho quasi terminato una simulazione di gara completa. Abbiamo tratto una buona esperienza e raccolto molti dati da investigare per domani. Per me, personalmente, ci sono stati molti insegnamenti da trarre dalla simulazione di gara. L’auto è andata bene e non vedo l’ora di proseguire domani mattina. Spero che avremo una giornata pulita”.

Foto: Lapresse