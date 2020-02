VIDEO F1, il volante mobile della Mercedes è legale? Cosa dice il regolamento? Tutte le spiegazioni

La Mercedes ha progettato l’innovativo volante mobile e lo ha portato oggi in pista in occasione della seconda giornata di Test F1 a Barcellona. Questo sistema permette di regolare la convergenza delle gomme, riuscendo ad avere vantaggi importanti in ingresso curva e sul rettilineo. Si tratta di una soluzione legale? Vediamo cosa dice nel dettaglio il regolamento nel VIDEO.

FOTOCATTAGNI