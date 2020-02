VIDEO Il nuovo volante mobile di Hamilton. La Mercedes spaventa nei Test di F1 a Barcellona

La Mercedes fa venire i brividi agli avversari nel corso dei Test di F1 a Barcellona. Sul circuito di Montmelò Lewis Hamilton ha provato un nuovo ‘volante mobile’, che va indietro mentre il pilota accelera in rettilineo e torna in posizione normale al momento della staccata. Tale soluzione può comportare dei notevoli vantaggi aerodinamici.

Le gomme anteriori subiscono infatti una modifica all’angolo di convergenza per migliorare l’ingresso in curva e, soprattutto, ridurre l’effetto “Drag” in rettilineo. La curiosità è stata subito enorme, ma questo stratagemma, che potrebbe andare a colpire un cosiddetto punto “grigio” del regolamento, rischia davvero di fare la differenza in ottica stagionale.

Ad ogni modo, la FIA ha già dichiarato regolare il nuovo volante della Mercedes, riservandosi di compiere ulteriori verifiche inerenti alla sicurezza del pilota. Ferrari e Red Bull saranno costrette a correre ai ripari: faranno in tempo a copiare una soluzione così innovativa? Il rischio è che il Mondiale rischi di concludersi ancor prima di iniziare…

VIDEO: IL NUOVO VOLANTE MOBILE DI LEWIS HAMILTON





