Lewis Hamilton F1, Test Barcellona 2020: “Giornata bellissima. Volevo fare altri 100 giri, fisicamente fantastico”

Lewis Hamilton ha portato in pista il volante mobile della Mercedes, una rivoluzionaria soluzione tecnica progettata dalla scuderia Campione del Mondo che ha sconvolto la scena durante la seconda giornata di Test F1 a Barcellona. Il britannico ha impiegato questo sistema che permette di regolare la convergenza in modo da avere vantaggi in ingressi curva e anche sul rettilineo, il ribattezzato DAS ha alzato ulteriormente l’asticella e pone il team anglo-tedesco ancora in posizione di favore rispetto a tutti gli avversari.

Il sei volte Campione del Mondo ha analizzato la sua giornata tramite alcune dichiarazioni diffuse nel comunicato stampa della scuderia: “È stata un’altra bellissima giornata a Barcellona e oggi abbiamo completato un ottimo chilometraggio sulla nuova auto. Questa è probabilmente la prima volta in assoluto, che mi ricordi, in cui ho terminato una sessione di test e volevo continuare. Mancavano 20 minuti e volevo che massimizzassimo e facessimo più giri, ma avevamo finito le gomme. Oggi mi sono sentito bene e mi sono sentito fisicamente fantastico. Sentire alla fine che avrei potuto fare ancora altri 100 giri è una bella sensazione” .

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI