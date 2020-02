F1, Ferrari doppiamente sconfitta in questa giornata di Test: affidabilità carente e invenzione Mercedes

E’ stata una giornata di test di F1 a Barcellona (Spagna) molto difficile per la Ferrari. La SF1000, in versione “base”, non ha rubato l’occhio come ieri, sembra essere afflitta dal sottosterzo e ci sono alcune problematiche legate all’affidabilità. L’analisi del retrotreno piuttosto approfondita dei tecnici sulla Rossa del monegasco Charles Leclerc lasciava presagire alcune criticità alla power unit.

Lo stesso 22enne nativo del Principato, ieri, parlava di un approccio diverso rispetto all’anno scorso: si pensa più a lavorare sui propri punti di forza e deboli, piuttosto che cercare la prestazione a ogni costo. I propositi però avranno vacillato non poco, quando la Mercedes con il DAS ha lasciato tutti a bocca aperta. Una monoposto che sembrava avere al posto di un volante la cloche di un aereo.

Un uno-due micidiale per il Cavallino Rampante in terra catalana, che aveva già messo in conto una tre-giorni di transizione, prima di svelare qualcosa dal 26 al 28 febbraio sempre a Barcellona. La “genialata” da Brackley però non faceva parte dei piani ferraristi ed ecco che si cerca disperatamente qualche cavillo regolamentare per contestare una soluzione già reputata dalla FIA legale.

“Game, set and match“? No, è ancora presto, però il sistema del “volante mobile” è qualcosa che crea non poche preoccupazioni, dovendolo associare ad altre “magate” di un certo rilievo, come la sospensione posteriore della W11. Pertanto, la Mercedes ha deciso di spaventare fin da subito tutti, mettendo in mostra i gioielli di famiglia, e per la scuderia di Maranello la scalata si fa ardua.

