F1, Test 2020: problemi di affidabilità per la Ferrari di Leclerc. Allarme power-unit?

Il secondo giorno dei test a Barcellona (Spagna), sede delle prove delle monoposto del Mondiale 2020 di F1, ha riservato poche soddisfazioni alla Ferrari per tanti i motivi. Se si va a guardare in casa Mercedes, Lewis Hamilton è stato capace di coprire 106 giri con la W11, mettendo in mostra un sistema rivoluzionario al volante che dovrebbe dare dei notevoli vantaggi sia in termini di guidabilità che di gestione delle mescole.

In secondo luogo, la SF1000 è stata ferma lungamente ai box: i tecnici sono stati molto impegnati nell’analizzare il retrotreno della macchina e si pensa a un problema alla power-unit. Per questa ragione il monegasco Charles Leclerc ha completato solo 49 giri, rientrando sul tracciato negli ultimi 5′ della sessione prima della pausa pranzo, confortando il tedesco Sebastian Vettel che sarà al volante della Rossa questo pomeriggio. Il miglior crono del day-2, attualmente, è quello del messicano Sergio Perez (Racing Point), mentre il 22enne nativo del Principato è sesto a 0″988, a precedere proprio Hamilton (+1″040), spaventoso però per il lavoro fatto sui long run. Non arrivano quindi grandi notizie dal circuito catalano per il Cavallino Rampante.

