VIDEO F1, Charles Leclerc in pista con la Ferrari nei Test di Barcellona: gli highlights del monegasco in azione

Charles Leclerc è sceso in pista nella mattinata per prendere parte alla seconda giornata di Test F1 a Barcellona. Il monegasco ha lavorato a lungo al volante della Ferrari, si è piazzato al sesto posto nella classifica dei tempi e non ha spinto al massimo con la Rossa seguendo la nuova strategia del Cavallino Rampante che preferisce nascondersi. Di seguito il VIDEO di Charles Leclerc in azione con la Ferrari nei Test F1 a Barcellona.

VIDEO CHARLES LECLERC CON LA FERRARI, TEST F1 BARCELLONA 2020:

Loading...

Loading...

