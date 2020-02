F1, Hamilton prova un ‘volante mobile’ sulla Mercedes nei Test di Barcellona 2020. FIA: “Tutto regolare”

Nuovo coniglio dal cilindro per la Mercedes nel corso dei Test di F1 in corso di svolgimento a Barcellona. Sulla monoposto di Lewis Hamilton è apparso per la prima volta un ‘volante mobile’. Si è notato infatti un movimento strano in accelerazione ed in frenata: il tutto avviene quando sullo schermo appare la scritta “Mark“.

IL VIDEO DEL VOLANTE MOBILE DELLA MERCEDES





In sostanza, come si può vedere dal video, il volante va indietro quando il pilota dà gas sul rettilineo, mentre torna nella posizione normale nelle staccate che precedono le curve.

Tale strumento innovativo consentirebbe una migliore chiusura della convergenza, dunque garantirebbe vantaggio in ingresso di curva. Le gomme anteriori subiscono infatti una modifica all’angolo di convergenza per migliorare l’ingresso in curva e, soprattutto, ridurre l’effetto “Drag” in rettilineo. La curiosità è stata subito enorme, ma questo stratagemma, che potrebbe andare a colpire un cosiddetto punto “grigio” del regolamento, rischia davvero di fare la differenza in ottica stagionale.

Loading...

Loading...

La FIA, che ha già indagato sul nuovo volante, lo ha considerato completamente regolare, anche se si è riservata ulteriori analisi sullo sterzo mobile in vista della sicurezza del pilota. Di sicuro la Mercedes potrebbe aver trovato la soluzione per demolire ulteriormente la concorrenza ancor prima dell’inizio del Mondiale. Qualora il “volante mobile” portasse un cospicuo beneficio in termini cronometrici, Ferrari e Red Bull sarebbero costrette a correre ai ripari e non è detto che riescano a ‘copiare’ una soluzione simile in tempi brevi.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI