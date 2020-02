F1, Test Barcellona 2020: classifica giri percorsi (20 febbraio). Grosjean in testa, le Ferrari fanno 122 tornate in due

Romain Grosjean è il pilota che ha percorso il maggior numero di giri nella seconda giornata di Test F1 a Barcellona. Il pilota della Haas ha completato 158 tornate al Montmelò, percorrendo più di due Gran Premi (64 giri è l’equivalente di una gara sul tracciato catalano). A completare il podio di questa speciale classifica sono Sergio Perez con la Racing Point (145) e Pierre Gasly con la Alpha Tauri (147). Lewis Hamilton ha percorso 106 giri sulla stessa gomma utilizzando il nuovo volante mobile, la Ferrari si è coperta con i suoi due piloti: 73 tornate per Sebastian Vettel e 49 per Charles Leclerc. Di seguito la classifica dei giri percorsi dai piloti nella seconda giornata di Test F1 a Barcellona 2020.

CLASSIFICA GIRI PERCORSI DAY-2 TEST F1 BARCELLONA 2020:

1. Romain Grosjean (Haas) 158

2. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 147

3. Sergio Perez (Racing Point) 145

4. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 134

5. Lando Norris (McLaren) 137

6. Alexander Albon (Red Bull) 134

7. George Russell (Williams) 116

8. Lewis Hamilton (Mercedes) 106

9. Valtteri Bottas (Mercedes) 77

10. Sebastian Vettel (Ferrari) 73

11. Esteban Ocon (Renault) 52

12. Charles Leclerc (Ferrari) 49

13. Daniel Ricciardo (Renault) 41

