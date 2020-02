F1, Test Barcellona 2020: classifica e risultati 20 febbraio. Raikkonen in testa, Ferrari si nasconde, Mercedes col volante mobile

Kimi Raikkonen ha firmato il miglior tempo nella seconda giornata di Test F1 a Barcellona, il finlandese ha timbrato un interessante 1:17.091 con gomme soft e ha chiuso così al comando sul circuito catalano. L’Alfa Romeo svetta precedendo la Racing Point di Sergio Perez (a 0.256) e la Renault di Daniel Ricciardo (a 0.658) ma la notizia del giorno è ovviamente il volante mobile utilizzato dalla Mercedes, una soluzione tecnica rivoluzionaria che può rappresentare un vantaggio stratosferico per le Frecce d’Argento.

Lewis Hamilton non si è concentrato sul giro secco e ha chiuso al nono posto, Valtteri Bottas addirittura ultimo. Le Ferrari hanno proseguito il lavoro iniziato ieri, per il momento il giro veloce non è un pensiero per Sebastian Vettel e Charles Leclerc che hanno chiuso in sesta e ottava posizione. La Red Bull si è affidata ad Alexander Albon che ha chiuso in quarta posizione. Di seguito la classifica dei tempi e i risultati della seconda giornata di Test F1 a Barcellona.

CLASSIFICA TEMPI DAY-2 TEST F1 BARCELLONA 2020: I RISULTATI DI GIORNATA

1 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1:17.091 134

2 Sergio PEREZ Racing Point+0.256 144

3 Daniel RICCIARDO Renault+0.658 41

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.821 128

5 Pierre GASLY AlphaTauri+1.030 143

6 Sebastian VETTEL Ferrari+1.063 69

7 George RUSSELL Williams+1.175 116

8 Charles LECLERC Ferrari+1.244 49

9 Lewis HAMILTON Mercedes+1.296 106

10 Lando NORRIS McLaren+1.383 133

11 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.405 158

12 Esteban OCON Renault+1.466 46

13 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.216 77

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse