VIDEO F1, Test Barcellona 2020: highlights e sintesi seconda giornata. Mercedes col volante mobile, Ferrari si nasconde

A Barcellona è andata in scena la seconda giornata di Test F1, è stato un giovedì particolarmente emozionante e ricca di pathos al Montmelò. Riflettori puntati sulla Mercedes che ha portato in pista l’innovativo volante mobile che tanto farà discutere, la Ferrari si è nascosta ancora una volta con Sebastian Vettel e Charles Leclerc non concentrandosi sul giro veloce, il miglior tempo è stato firmato da Kimi Raikkonen con l’Alfa Romeo. Di seguito la sintesi e gli highlights della seconda giornata di Test F1 a Barcellona.

