LIVE Biathlon, Mondiali 2020 in DIRETTA: si parte con la staffetta mista, l’Italia si gioca una medaglia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La startlist della staffetta mista – La presentazione della staffetta mista

INTERVISTA A DOROTHEA WIERER

INTERVISTA A LISA VITTOZZI

Loading...

Loading...

INTERVISTA A DOMINIK WINDISCH

INTERVISTA A LUKAS HOFER

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della staffetta mista dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Anterselva: oggi, giovedì 13 gennaio, alle ore 14.45, per l’Italia saranno della partita Lisa Vittozzi al lancio, Dorothea Wierer in seconda frazione, Lukas Hofer in terza e Dominik Windisch in chiusura.

Si tratta della formazione tipo azzurra, senza alcuna sorpresa nei frazionisti, né nell’ordine in cui saranno schierati. Del resto è questo il quartetto che ha conquistato il bronzo iridato lo scorso anno e che si è imposto in Coppa del Mondo a fine novembre sempre ad Oestersund.

Favorita numero uno per la vittoria è la Norvegia, che schiera Marte Olsbu Roeiseland, Tiril Eckhoff, Tarjei e Johannes Boe, anche se la Francia appare la più accreditata per poter recitare il ruolo dell’antagonista, schierando Julia Simon, Justine Braisaz, Martin Fourcade e Quentin Fillon Maillet.

A giocarsi il terzo gradino del podio, sulla carta, saranno quattro Nazionali, che partono su un livello abbastanza simile, ovvero l’Italia, che punta a confermare (e proverà a migliorare) il terzo posto dello scorso anno, la Svezia, che ha in seconda frazione Hanna Oeberg, la Germania, con Denise Herrmann, e la Russia, con Alexander Loginov in ultima frazione.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della staffetta mista dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Anterselva: oggi, giovedì 13 febbraio, la gara inizierà alle ore 14.45, e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 14.15. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse