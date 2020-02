Biathlon, Mondiali Anterselva 2020. Vittozzi: “Mi sento molto fiduciosa, ho gestito bene”. Wierer: “Una bella performance, domani bisogna resettare per la sprint”

L’Italia ha rotto il ghiaccio conquistando la medaglia d’argento nella staffetta mista dei Mondiali 2020 di biathlon nel contesto di casa di Anterselva. Un risultato di squadra fantastico per gli azzurri: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch hanno rispettato le aspettative della vigilia e hanno mandato in visibilio tutti i tifosi italiani accorsi per seguire la prima gara della rassegna iridata. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dalle azzurre dopo la gara:

Lisa Vittozzi: “Quella di Anterselva è una pista esigente, però mi sentivo sicura al tiro e ho forzato nella prima serie, consapevole di coprire i bersagli eventualmente con le ricariche. Sto piuttosto bene sugli sci e ho provato a gestire bene la gara, soprattutto sono soddisfatta del mio ultimo giro nonostante sia stata superata dalla Norvegia. Penso a concentrarmi bene sulle prossime gare, domani posso fare un bel risultato nella sprint. È stato difficile inaugurare la prima frazione da italiana nella rassegna di casa, un po’ di pressione l’ho sentita ma avevo anche tanta carica dei tifosi presenti. Indubbiamente è un risultato che da fiducia a tutta la squadra”.

Dorothea Wierer: “Si sa che la Norvegia è una Nazionale molto forte, spesso hanno dimostrato di essere superiori, ma noi dobbiamo guardare a noi ed è stata sicuramente una bella performance. Domani con la sprint si ripartirà da zero, sarà una nuova sfida e vedremo come andrà anche in base al meteo, dal momento che è prevista neve. Cerchiamo di smaltire la tensione e la gioia di questa gara per pensare subito alle prossime prove”.

nicolo.persico@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per mettere “mi piace” alla nostra pagina “Il biathlon azzurro”

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Angiolini