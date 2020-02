VIDEO Biathlon, Italia seconda nella staffetta mista dei Mondiali: la premiazione degli azzurri, argento ad Anterselva

Giornata memorabile per l’Italia ai Mondiali 2020 di biathlon che sono incominciati oggi ad Anterselva. La nostra Nazionale ha mostrato i muscoli nella staffetta mista che ha aperto la rassegna iridata e ha conquistato una spettacolare medaglia d’argento: gli azzurri erano tra i favoriti della vigilia e non hanno deluso il pubblico di casa, regalando grandissime emozioni e rimanendo attaccati alla corazzata Norvegia fino alle battute conclusive di una gara al cardiopalma. Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer, Dominik Windisch sono semplicemente stati spettacolare in terra altoatesina e hanno fatto saltare il banco con pieno merito. Di seguito il VIDEO della premiazione.

