Biathlon, Mondiali Anterselva 2020: in staffetta mista l’Italia punta subito alla medaglia

I Mondiali di Anterselva si apriranno il 13 febbraio 2020, giorno in cui sarà assegnato il XIV titolo iridato della staffetta mista. Inizialmente questo era ritenuto un format minore e di conseguenza veniva snobbato da molte nazioni di vertice. Tuttavia è riuscito in breve tempo a costruirsi un proprio prestigio e in tal senso è stata fondamentale la decisione dell’Ibu di posizionarlo come ouverture dei Mondiali, ruolo che la staffetta mista occupa ormai in pianta stabile dal 2011. L’ingresso nel programma olimpico, avvenuto a Sochi 2014, ha poi consentito alla disciplina di guadagnare appieno pari dignità rispetto a tutti gli altri format.

La gara peraltro non è nata con gli attuali connotati. Nel 2005 ogni nazione poteva schierare due quartetti e tutte le frazioni erano di 6 km. L’anno successivo il chilometraggio è stato invece innalzato a 7.500 metri per ognuno e l’ordine degli atleti modificato in donna-uomo-donna-uomo. Infine dal 2007 la prova ha finalmente assunto la conformazione corrente, ovvero: un quartetto per nazione, prime due frazioni femminili di 6 km seguite da quelle maschili di 7,5 km.

Sino a oggi sono sei i Paesi riusciti a conquistare un titolo mondiale. La nazione più vincente in assoluto è la Norvegia, capace di imporsi 4 volte (2011, 2012, 2013, 2019). Gli scandinavi sono seguiti dalla Germania, con 3 affermazioni (2008, 2010, 2017). Hanno raccolto 2 successi la Russia (2005, 2006) e la Francia (2009, 2016). Infine hanno vinto in 1 occasione anche la Svezia (2007) e la Repubblica Ceca (2015).

Questo invece il medagliere complessivo nelle tredici staffette miste iridate sinora andate in scena. Si evince come tre movimenti siano oggettivamente più competitivi degli altri. Non a caso si tratta di quello norvegese, di quello tedesco e di quello francese.

9 (4-2-3) – NORVEGIA

9 (3-3-3) – GERMANIA

8 (2-4-2) – FRANCIA

5 (2-1-2) – RUSSIA

3 (1-1-1) – SVEZIA

2 (1-0-1) – REP.CECA

1 (0-1-0) – BIELORUSSIA

1 (0-1-0) – SLOVENIA

1 (0-0-1) – ITALIA

Loading...

Loading...

L’Italia recita un curioso ruolo, essendo l’unica nazione ad avere un palmarès olimpico più ricco di quello mondiale! Infatti, a fronte dell’unico bronzo iridato (peraltro arrivato lo scorso anno), gli azzurri ne hanno arpionati due a Cinque cerchi, concludendo sul gradino più basso del podio sia a Sochi 2014 che a PyeongChang 2018.

STAGIONE 2019-2020

Nella stagione in corso si sono disputate due staffette miste valevoli per il massimo circuito.

Il 30 novembre, a Östersund, si è imposta l’Italia (Vittozzi, Wierer, Hofer, Windisch), davanti alla Norvegia (Tandrevold, Eckhoff, Bø T., Bø J.) e alla Svezia (Persson, Brorsson, Nelin, Ponsiluoma).

Invece il 25 gennaio, a Pokljuka, il successo è andato alla Francia (Fillon Maillet, Desthieux, Braisaz, Simon) davanti alla Norvegia (Bø T., Bø J., Solemdal, Tandrevold) e alla Germania (Horn, Kühn, Hettich, Hinz).

Tuttavia non va dimenticato come queste competizioni si siano disputate lo stesso giorno di una single mixed. Di conseguenza le varie nazioni hanno dovuto effettuare delle scelte di campo, schierando i propri migliori atleti nell’una o nell’altra gara. Questa situazione non si verificherà ai Mondiali, poiché non sono previste altre prove nella stessa giornata.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BIATHLON

paone_francesco[at]yahoo.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: La Presse